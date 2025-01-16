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Türk Makarna İhracatı 1 Milyar Doları Geçti

Türk Makarna İhracatı 1 Milyar Doları Geçti
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, 2023 yılında 1,5 milyon tonluk makarna ihracatı gerçekleştirdiklerini ve bunun karşılığında yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. Türk makarnasının dünyada tanındığını belirten Göymen, Uzak Doğu'nun en çok tüketen bölgeler arasında olduğunu vurguladı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı (TMSD) Aykut Göymen, Türkiye'nin geçen yıl 1,5 milyon ton makarna ihracatı karşılığında yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde ettiğini belirtti.

Göymen, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada makarna ihracatında söz sahibi olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarını yukarıya taşımak adına çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Göymen, "2024'te 1,5 milyon ton bir hedefimiz söz konusuydu. Şükürler olsun 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştirdik ve 1 milyar dolar civarında sektörümüzün ihracatı var." dedi.

"Türk makarnasını en çok seven ülkelerin başında Uzak Doğu geliyor"

Türk makarnasının dünyada tanındığını ve tüketildiğini anlatan Göymen, daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmek için projeler hazırladıklarını ifade etti.

Göymen, sözlerine şöyle devam etti:

"2024'te en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Güney Amerika, Venezuela, Somali, Uzak Doğu ve Japonya var. Türk makarnasını en çok seven ülkelerin başında Uzak Doğu ülkeleri geliyor. Türk makarnası gerçekten kaliteli ve ülkemiz makarnalık durum buğdayın gen merkezi. Bu bölgede üretilen makarnalık buğdaylarla yapılan makarna, Uzak Doğu'daki ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve son zamanlarda Amerika'da da seviliyor. "

Göymen, 2025'te makarna ihracatını daha da yükseltmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
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