Türk Kardiyoloji Derneği kalp yetersizliğine futbol metaforuyla dikkati çekti

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Kalp Yetersizliği Farkındalığı Haftası kapsamında Boehringer Ingelheim Türkiye'nin desteğiyle, futbol temalı etkinlik düzenledi.

Kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar arasındaki güçlü ilişkiye dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen KRM United kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlik, Boehringer Ingelheim Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle gerçekleştirildi.

"Bugün Farkında Ol, Yarınını Koru" sloganı ve "Hayatta Uzatmalar Yok, Şimdi Önlemini Al" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, teknik direktör Yılmaz Vural, eski hakem ve Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Sekreteri Binali Kartal ile eski kaleci Serdar Kulbilge de katıldı.

Etkinlikte, TKD Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ile TKD Kalp Yetersizliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Hakkı Kaya, kalp yetersizliği, erken tanı, düzenli kontrol ve bütüncül tedavi yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski kaleci Serdar Kulbilge'nin kaleye geçtiği etkinlikte, Yılmaz Vural, Binali Kartal, TKD yönetim kurulu üyeleri ve Boehringer Ingelheim Türkiye ekibi farkındalık için sahaya çıkarak şut çekti.

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kalp yetersizliği hastası var

Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü ve İnsan Sağlığı Direktörü Okan Güner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kalp yetersizliğinin dünyada giderek artan ve ciddi sonuçları olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Kalp yetersizliği alanında toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Güner, Avrupa'da 15 milyon, ABD'de 6 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon kalp yetersizliği hastası bulunduğunu, gelecek 10 yılda bu sayının yaklaşık 2-3 katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Güner, hastalığın çoğu zaman tek başına ilerlemediğini belirterek, "Çoğu zaman hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalığıyla beraber birbirini etkileyen bir tabloda karşımıza çıkıyor. Bugün kalp yetersizliği hastalarının yüzde 50-60'ına hipertansiyonun, yüzde 35-40'ına ise diyabetin eşlik ettiğini görüyoruz. Diyabet hastalarının ise kalp yetersizliğinden dolayı hastaneye yatış oranlarının 1,5 kat daha fazla olduğunu izliyoruz." bilgisini verdi.

Bu göstergelerin kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıkların birlikte ilerlediğini ortaya koyduğunu kaydeden Güner, Boehringer Ingelheim olarak bu üç sistemin birlikte işlediğine yönelik farkındalığı artırmayı ve toplumda aksiyon hareketi yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kalp yetersizliği basit belirtilerle kendini gösterebilir"

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan da kalp yetersizliğinin toplumda sık görülen ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, her yıl bu hasta grubuna yeni kişilerin eklendiğini söyledi.

Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında kalp-damar hastalıklarının ilk sırada olduğunu, Türkiye'de de durumun benzer seyrettiğini dile getiren Okuyan, hipertansiyon, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, şeker hastalığı ve ritim bozukluklarının en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Okuyan, kalp yetersizliğinin bazen basit görünen şikayetlerle ortaya çıkabildiğine dikkati çekerek, "Kalp yetersizliği bazen eforla gelen yorgunluk, çabuk yorulma, nefes darlığı ve bacaklarda şişlik gibi basit belirtilerle kendini gösterebilir. Eğer bu semptomları zamanında dikkate alıp bir hekim kontrolünden geçmezsek, işler daha da güçleşiyor." dedi.

Kalp yetersizliğinin yalnızca kalbi ilgilendiren bir hastalık gibi algılanmaması gerektiğini dile getiren Okuyan, "Ölümlerin en büyük sebebi bu hastalıklar ve bunların arkasında büyük oranda kontrolsüz hipertansiyon var. Bugün sokağa çıksak, 50 yaş üzerindeki her iki kişiden birinde, 60 yaş üzerindeki her üç kişiden ikisinde tansiyon yüksekliği görüyoruz. Bu kadar yaygın bir sorunda, risk faktörlerine zamanında müdahale edilirse kalp yetersizliği havuzundaki hasta sayısı da azalacaktır." ifadelerini kullandı.

"Geceleri nefes darlığı ile uykudan uyanmak kalp yetersizliğinin önemli bir belirtisi"

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Hakkı Kaya ise kalp yetersizliğinin belirtileri olan nefes darlığı, ayaklarda şişme ve çabuk yorulmanın çoğu zaman günlük hayatın yorgunluğu veya stresin sonucu olarak algılandığını söyledi.

Günlük aktivitelerin yerine getirilmesinde güçlük yaşanmasının kalp sağlığı açısından önemli bir uyarı olduğunu belirten Kaya, "Normalde 2-3 kat merdiveni rahat çıkarken artık çıkamaz hale geldiyseniz, bu bizim için bir uyarıdır. Bunun yanında nefes darlığı ile uykudan uyanmak kalp yetersizliğinin önemli bir belirtisidir. Ayrıca, vücudun su tutmasına bağlı olarak kontrol edilemeyen kilo artışları da bizim için 'sarı kart' niteliğindedir." şeklinde konuştu.

Kalp yetersizliğinin tek bir hastalık değil, tüm organları etkileyen bir "sendrom" olarak görülmesi gerektiğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalp, vücuttaki sistemi organize eden merkezdir ve diğer organlarla sürekli etkileşim halindedir. Özellikle böbreklerle olan ilişkisi çok kritiktir, böbrekteki bir bozulma kalbi, kalpteki bir bozulma ise böbreği doğrudan etkiler. Ayrıca kilo artışı gibi, diyabet, kolesterol yüksekliği ve metabolik sendromlar da kalbi direkt etkileyen faktörlerdir."

"İkinci sarı kartı görürseniz kırmızı kartla oyundan çıkarsınız"

Teknik direktör Yılmaz Vural, kalp, böbrek ve metabolizma arasındaki ilişkinin "futbol takımı" benzetmesiyle anlatılmasının çok doğru olduğunu belirterek, futbolda da bir oyuncunun aksamasının tüm takımın oyununu etkileyebildiğini söyledi.

Kalp, böbrek ve metabolizmanın da futbol takımı gibi birlikte değerlendirilmesi gereken bir sistem olduğunu vurgulayan Vural, "Bunlardan biri devre dışı olursa yaşam riski başlıyor. Futbolda tek kişinin iyi olması oyunu kazanmaya yetmiyor. Bu uyumun hepsi için geçerli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte baypas ameliyatı olduğunu ancak bu rahatsızlığının tesadüfen yapılan bir kontrol sırasında fark edildiğini hatırlatan Vural, kalp sağlığında erken kontrolün önemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merdiven çıkarken yorulma, yorgunluk hissi, göğüste hafif baskı ve nefes darlığı gibi belirtiler varsa bilin ki orada bir sinyal var. Size sarı kart gösterilmiş. Eğer ikinci sarı kartı görürseniz maalesef kırmızı kartla oyundan çıkarsınız. Belirtileri hissettiğiniz zaman hemen bir kalp doktoruna gidip kendinizi kontrol ettirmeniz gerekir."