Türk-İş'ten hükümete asgari ücret resti: Açlık sınırı olan 14 bin TL teklif edilirse masadan kalkarız

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala hükümete resti çekti. Hükümetin 14 bin lira civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelmesi halinde ne yapacakları sorulan Atalay, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İşçi temsilcisi olan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa sayılı günler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümete resti çeken Atalay, açlık sınırı olan 14 bin liranın teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söyledi.

"O ZAMAN MASADAN KALKARIZ"

Habertürk'e konuşan Atalay'a "Hükümet 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelirse ne yapacaksınız?" diye soruldu. Teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.

"NE VERECEKLERİNİ GÖRELİM"

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu'na getirip orada kararımızı veririz" dedi.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.