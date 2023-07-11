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Bahçeli'nin ardından emekli maaşlarına ilişkin bir çağrı da TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan geldi

Ekonomi Haberleri

MHP lideri Bahçeli'nin "Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Memur maaşına yapılan 8 bin liralık seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı" çağrısı büyük ses getirdi. Bahçeli'nin ardından emeklilerle ilgili bir çıkış da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, "Emeklilerin durumu içler acısı. Memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emeklilere de uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin ardından konuyla ilgili bir çağrı da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, "Emeklilerin durumu içler acısı. Memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emeklilere de uygulanmalı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. Kök ücreti bunun altında olan milyonlarca emekli yüzde 25'lik zammı alamayacak. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlere ve maaşlara yapılan artışın hemen ardından birçok kalemdeki vergi ve harçlarda da yüksek oranda artış yapıldığını belirtti. Çalışanların doğrudan ve dolaylı vergilerle ağır bir yük altında olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu; "İşçilerin büyük bölümü temmuz ayı itibarıyla yüzde 27 vergi dilimine girdi. Bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira civarında kaybı var. Çalışanlar üzerinde uygulanan vergi sistemi adil ve doğru bir vergi sistemi değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Vergi dilimleri düşürülmeli, çalışanlar üzerindeki vergi sistemi yükü hafifletilmeli."

Çalışanların enflasyonun etkilerini hissetmeye devam ettiğini, ürün ve hizmetlerdeki fiyatların vergi artışlarının da etkisiyle zamlandığını dile getiren Atalay, şunları söyledi; "Ücret artışlarının enflasyonu arkadan takip etmesiyle hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çalışanların ücret ve gelirleri ne zaman enflasyonun üzerine geçerse o zaman geçim meselesi çözülür. Çalışanlar zamlı ücretini almadan zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor."

Bahçeli'nin ardından emekli maaşlarına ilişkin bir çağrı da TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan geldiTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Emeklilerin durumu içler acısı.

Atalay, kamuda taşeron işçilik sorununun devam ettiğini belirterek, büyük bölümü enerji, ulaşım ve taşımacılık iş kollarında olmak üzere 100 bine yakın taşeron işçinin kadro müjdesi beklediğini ifade etti. Birçok siyasetçinin seçim öncesinde taşeron işçilere kadro verileceğine dair vaatte bulunduğunu anımsatan Atalay, şöyle devam etti; "Bugün kadro sorunu, iş yerlerinde iş barışını bozma noktasına geldi. Toplumda bu konuda büyük bir beklenti var. Bunun için taşeron meselesini ülke gündeminden çıkartmamız gerekiyor. Taşeron işçilerin kamuya maliyeti neyse, bu maliyet üzerinden kadroya alınsınlar. Biz bu konunun her zaman takipçisiyiz. Siyasetçilerden bu sorunu bir daha gündeme gelmeyecek şekilde Mecliste çözmelerini istiyoruz."

Atalay, memur maaşlarına seyyanen net 8 bin 77 lira artış yapıldığına dikkati çekerek, "Milyonlarca çalışanın tek umudu ve güvencesi kıdem tazminatı. Bugün kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira. Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık artışın kıdem tazminatı tavan ücretine de yansıtılması gerekiyor. Bu sayede 20 sene çalışan bir işçide 160 bin lira fark eder." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde bazı memur sendikaları başta olmak üzere farklı çalışan kesimlerinin kendi gelirlerini kamu işçisinin ücretleriyle kıyasladığına işaret eden Atalay, şunları kaydetti; "Biz işçiler olarak hayatın her alanında varız. Zor koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. Yazın sıcağında asfalt döküyoruz, kışın soğuğunda elektrik direğinin tepesine çıkıyoruz. Ücret kıyaslamasından işçilerimiz çok rahatsız oluyor. Tüm ücret ve maaşların belirli bir seviyeye gelmesi lazım. İşçi, memur, emekli herkes refahta birleşmeli. Emeklilerin durumu içler acısı. Memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emeklilere de uygulanmalı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira. Kök ücreti bunun altında olan milyonlarca emekli yüzde 25'lik zammı alamayacak. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (16)

Temel Temel:

sayın ATALAY talep çok güzel ama uslubunuz biraz daha sert olmalı. yoksa dinlemezler. emeklilerede seyyanen 8000 TL verilmez ise yerel seçimde işçiden ve emekliden size oy yok diyin bir kez de. siz sivil toplum örgütüsünüz. hak arıyorsunuz korkmayın, cesur olun arkanızda yüzbinlerce üyeniz ve emekliniz var.

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Murat Güzel:

Emekli ye zam az az az 25 yetmez 35/40 olmalı tüm emekli ye kademeli olmamalı eşit olmalı duyan emekli yi hükümet eyt dahil onlarda bu ülkede çalıştı bu ülke için üretti ek zam verin

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Akarsu Muharrem:

Benim kök maaşım 4.700.tl bize neden zam yapmadınız. Aldığım 7.500. Yazıklar olsun ALLAH Hesabını sorsun işallah

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