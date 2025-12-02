TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücrette Sorunlara Çözüm Bulmak Gerekiyor

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor ne işverenin dediği oluyor; ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi bugün de öyle; ama bunun son bulması gerekiyor" dedi.

Asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "Bu ülkede emeklinin aldığı ücret ortada, asgari ücretlinin aldığı ücret ortada; bu ücretlerle bırak bir ayı, bir haftayı tamamlayamazsın. Böyle bir mağduriyet var. Asgari ücretle çalışan 9 milyona yakın insan var. Hatta zaman zaman bazı yerlerde asgari ücretin altında ücret verilen iş yerleri olduğunu duyuyoruz ve biliyoruz. Bu noktada örgütlü olunsa, sendikalı olunsa bu problemlerin büyük bir bölümünü çözme imkanı var. Çünkü sendikanın olduğu yerlerde böyle bir ücret yok. Biz 3 dönemdir TÜRK-İŞ'i temsilen masadayız. Asgari ücret iyi olduğu zaman hükümet vermiş oluyor, işveren vermiş oluyor, kötü olduğu zaman TÜRK-İŞ almamış oluyor; böyle bir tablo var" dedi.

'BİZİ 4 KALEM İLGİLENDİRİYOR'

2 aydır asgari ücret toplantılarına katılıp katılmamayı tartıştıklarını söyleyen Atalay, "Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak yahut onların sorunlarını anlatmamak gibi bir lüksümüz yok. Onlar da bu ülkenin bir parçası; tıpkı emekliler gibi, onların sorunlarını, problemlerini anlatmak, çözüm bulmak gerekiyor. TÜİK'in sepette 400'ün üzerinde kalemi var. TÜİK bu kalemin ilk 20 maddesine kirayı, gıdayı, eğitimi, ulaşımı almak mecburiyetinde. Bizi, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi bu 4 kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor; geçen sene kira ne kadardı, bu sene kaç para oldu. Temel gıda maddeleri ne kadardı ne kadar oldu? Eğitim ne kadardı ne kadar oldu? Ulaşım ne kadardı ne kadar oldu? Bu rakamları topladığın zaman, geçen seneden kaybı koyduğun zaman asgari ücretlinin kriterlerinin bu olması gerekiyor; biz olaya böyle bakıyoruz" diye konuştu.

'YAZI GELMEDEN KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK'

Atalay, "Bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor ne işverenin dediği oluyor; ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi bugün de öyle; ama bunun son bulması gerekiyor. Burada bize hükümetin yetkilileri ve Bakan Bey şunu ifade ediyor, 'Biz asgari ücrete karışmıyoruz, siz işverenlerle beraber yapıyorsunuz.' Tamam biz işverenlerle birlikte yapıyoruz; siz karar veriyorsunuz ve verdiğiniz karar geçerli oluyor; böyle bir tablo var. Bununla ilgili Sayın Bakanın ifadesi şu; bu komisyonun değiştirileceğiyle ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını söylediler. Öyle bir yazıyı yazsınlar; bir kararname mi çıkacak, resmi yazı mı yazılacak, yazdıktan sonra biz beraber bir daha arkadaşlarla Başkanlar Kurulu'nun büyük bölümü ve yönetim bir daha konuşacağız. Zaman zaman toplumun bir kesimi, 'Komisyona katılmıyor musunuz, iyi yapıyorsunuz' diyor, bir kesimi de 'Oraya katılın.' Ama biz hala aynı noktadayız, ben aynı noktadayım. Bir kararname, resmi bir yazı belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.