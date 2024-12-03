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Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

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10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Asgari ücretin hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona göre ayarlanabileceğini düşünmüyorum" diyerek TÜİK verilerine güvenmediğini dile getiren Atalay hangi ücreti kabul edeceklerine yönelik soruya ise "İşçinin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret" yanıtını verdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde teklif olarak, ne gerçekleşen ne beklenen enflasyonu kabul etmediklerini insan onuruna yakışır ücret istediklerini söyledi.

Atalay, 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi bugün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 9 milyon çalışanın doğrudan etkileneceğini söyledi. Atalay, toplantıda, 2025 sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21'i, MÜSİAD'ın yüzde 25 teklifini, bu yıl sonu gerçekleşmesi beklenen yüzde 44 oranını ve yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'ü asgari ücret artışı için "kabul etmediğini" söyledi.

"TELAFUZ EDİLEN RAKAMLARI UYGUN BULMUYORUZ"

"Bugüne kadar telafuz edilen rakamları uygun bulmuyoruz" diyen Atalay asgari ücret teklifinde, bu yıl dört asgari ücretlinin belirleyeceği rakamların ortalamasını alacaklarını belirtti.

"TÜİK VERİLERİNE GÜVENMİYORUZ"

"Asgari ücret enflasyona sebep değil" diyen Atalay, "Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor.... Böylece asgari ücretin enflasyona sebep olmadığını gördük. Canlı örnek 2024" dedi. "Asgari ücretin hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona göre ayarlanabileceğini düşünmüyorum" diyen Atalay ayrıca TÜİK verilerine de güvenmediğini söyledi.

Atalay hangi ücreti kabul edeceklerine yönelik bir soruya, "İşçinin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret" yanıtını verdi. Piyasalarda asgari ücretin 2025 için yüzde 25 civarında artırılması genel beklenti ancak daha yüksek artış beklentileri de bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

  • Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
  • Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.
  • TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.
  • 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.
  • Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.
  • Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.
  • OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıGoker Deveci:

Bu Atalaydan bir cacık olmaz boş konusuyo

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Gene mikrofonu açık unuturlar:)

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Haber Yorumlarısezgin efe:

Neyse uzun lafın kısası sür tekkeyi Niğde’ye

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Haber YorumlarıErdem Sen:

21 bin 3 tl

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

Tüik devletin kanalı yalan söylüyor bu bir en az 35 bin tl olmalı çünkü her zam yapıyorlar bi ev kirası olmuş 10 bin bu asgari ücretli nasil gecinecek yazık değil mi emekliye de güzel bi zam yapilması lazım en az 25 bin de emekli maasi olması lazım

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Haber YorumlarıHalil null:

asgari ücrette vijdanın sesi dinlenmeli

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

70 yaşında hala koltuğunda oturuyor. Sözde ahkam kesiyor. 90 yıllarda işçi memurdan iki katı fazla alırdı ve herkes sendikalı kadrolu işçi olmak için mücadele ederdi. Bunların koltuk sevdası ile ibre tersine döndü.

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Haber YorumlarıGADDAR:

bu kuklayı türk milleti sallamıyor zaten yıllardır olsada olmasa da faydasızın teki maşa

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Haber YorumlarıErkan Can :

reis cumhuriyetinde en ufak eleştirenler bile hapse atılıyor, tabiki asgari ücreti de sayın erdoğan belirleyecek. bu güne kadar ülkemizi nerdeeenn nereye getirdiğine bakıp işçiye reva görecekleri ücreti tahmin etmek de zor olmayacaktır.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sarı saçlı sarı pelerinli adam bizim noel babamız yeni yıl geldi 30 bin lira olsa anca kaybı karşılar ne yüzdesinden bahsediliyor ki

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