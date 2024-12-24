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TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmıyor

TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmıyor
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Asgari ücret tespit komisyonu sürpriz bir şekilde bu akşam 4. toplantı kararı verdi. "5 kişiden oluşan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında saat 20.30 itibarıyla toplandı. TÜRK-İş toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor. Saat 20.30'da başlayacak toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı. Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

TÜRK-İŞ: TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu akşam yapılacak sürpriz toplantısına TÜRK-İŞ kanadı katılmama kararı aldı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSuat Saldıran:

Ne faydan var bu ülke ye bozgun cu herif

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Haber YorumlarıHalil Yaka:

Polim yapıyorlar??

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Haber YorumlarıŞero null:

Çünkü bedava çalışın ameliliğe devam edin demek istiyor . Bu sendikalar kadar işe yaramaz bir kurum var mı acaba?

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Haber YorumlarıMuammer Top:

çay sohbet toplantısı vişdansızlar

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Haber YorumlarıFerhat Şimşek:

danışıklı dövüş

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Haber Yorumlarısemson 12:

her zamanki tavır ama iki dost düşman olmaz

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

katıl sada pek değişen birşey olmuyor zaten

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Haber YorumlarıYasin Gönül:

Hersene aynı senaryo son toplantıda konuşmayı bile bilmeyen birini yollamışlardı zaten işçileri bu düzenin elemanları mı temsil ediyor vay halimize

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