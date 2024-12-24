TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor. Saat 20.30'da başlayacak toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı. Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

TÜRK-İŞ: TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu akşam yapılacak sürpriz toplantısına TÜRK-İŞ kanadı katılmama kararı aldı.