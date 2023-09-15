Türk Hazır Giyim Sektörü Devlet Yardımlarını İstiyor

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, döviz kuru ve maliyet baskısı nedeniyle ihracat pazarlarında çok ciddi kayıplar yaşayan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracata yönelik devlet yardımları çerçevesinde vergi iadesi ve benzeri uygulamalarla desteklenmesini istedi. Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlarla birlikte iplik, kumaş ve aksesuar fiyatlarının da sürekli yükselmesinden dolayı Türk hazır giyim firmalarının ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğinin zayıfladığını vurgulayan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, "Dünya pazarlarında resesyondan kaynaklı daralma yaşanırken azalan siparişleri de fiyat rekabetinden dolayı Uzak Doğu başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki rakip ülkelere kaptırıyoruz. Kazanımlarımızı koruyabilmemiz için bu geçiş döneminde devlet destekleri bizim için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

"1 milyar dolar hacimli kredi paketinin genişletilmesini bekliyoruz"

İhracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülüğünde 11 bankanın bir araya gelmesiyle 1 milyar dolar hacimli kredi paketinin devreye alınmasının piyasalara olumlu yansımaya başladığını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, "Kredi paketinde ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabiliyor. Rotatif veya taksitli kredi seçenekleri bulunan paketin şartlara göre genişletilmesini umuyoruz. Sürdürülebilir üretimi devam ettirebilmemiz ve küresel pazarlardaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz için finansman ihtiyacı başta olmak üzere ihracatı geliştirici ve destekleyici mekanizmaların artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde beklenen kararı aldığını da kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Merkez Bankası, temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi şartları kaldırarak reeskont kredilerinde 300 milyon lira olan günlük limiti 1,5 milyar liraya çıkarmıştı. Banka, son olarak 12 Eylül'de aldığı kararla günlük limiti iki katı artırarak 3 milyar liraya çıkardı. İhracatçılara sağlanan finansman desteği 1,5 aylık süreçte 10 kat artmış oldu. Bu önemli adımın finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları hafifleteceğini umuyoruz. İhracatçıların daha çok üretime ve ihracata odaklanmasına imkan sağlayacak hamlelerin devamını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"AB ve ABD pazarlarında siparişlerde yüzde 20 daralma yaşanıyor"

Başkan Gürkan Tekin, finansmana erişimde istikrar sağlayacak iyileştirici adımlarla birlikte yatırım teşvikleri, inovasyon ve tasarım desteklerinin de yeniden gündeme getirilmesinin Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yaşanan endişelerin giderilmesini sağlayacağını dile getirdi. Başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD pazarları olmak üzere küresel pazarlarda resesyon kaynaklı yeni siparişlerde yüzde 20'lere varan oranlarda daralma yaşandığını belirten Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

"Halihazırda mevcut maliyetlerimizi karşılayamazken yurt dışındaki müşterilerimiz bizden fiyat indirimi istiyor. Daralan pazarlarda rekabet çok daha çetin hale geldi. Azalan siparişleri de rakip ülkelere kaptırıyoruz. Eylül ayı ile başlayan yeni sezonu kaçırmamak için gündeme getirdiğimiz konularda teşviklerin ve desteklerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz."

"Ağustos ayında AHKİB olarak 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik"

AHKİB'in ağustos ayındaki ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, söz konusu dönemde 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Başkan Gürkan Tekin, "Yılın sekizinci ayında 3 bin 577 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en yüksek değerlere bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında ulaştı. Bayan dış giyimde 15 milyon dolarlık, bay dış giyimde 7,5 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada 3,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu üç ürün grubu bölge ihracatımızın yüzde 85'ini oluşturdu. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ise 9,6 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, 5,8 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, 2,9 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı." dedi.

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB'in 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki ihracat performansının 237 milyon 733 bin dolar değere ulaştığını, son 12 aylık bölge ihracatının ise 344,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. - MERSİN