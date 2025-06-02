Türk Hava Yolları ve Thai Airways'ten Stratejik İşbirliği Anlaşması

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways ile işbirliği anlaşması imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Thai Airways'in 1 Aralık 2023'te Bangkok'tan İstanbul'a günlük seferler başlatması ve THY'nin geniş uçuş ağının bir araya gelmesi ile işbirliğinin temelleri atıldı.

İki şirket dün Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda ortak iş anlaşması imzalayarak, Türkiye ve Tayland bayrak taşıyıcıları arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmek için önemli bir adım attı.

Anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki yolcu trafiği potansiyelinin artırılması hedeflenirken dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi THY ile Thai Airways'in bölgesel gücü birleştiğinde, her iki hava yolunun yolcuları tüm dünyada konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY ile Thai Airways arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin, Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelinin geliştirmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki bağlantıyı artıracak ve yolculara her iki hava yolunun uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek sunacak bu işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Thai Airways Üst Yöneticisi Chai Eamsiri ise "Bangkok-İstanbul hattında icra edilen codeshare seferleri, Thai ve THY arasındaki işbirliği, ilgili otoritelerin iznine bağlı olarak 2025-2026 tarife döneminde hayata geçirilecektir. Bu anlaşma sayesinde iki hava yolunun uçuş ağı genişleyecek ve gelecekte yeni işbirliği fırsatları keşfedilecektir. Thai'nin uçuş ağı hava yolu stratejisi kapsamında yolcular Asya ile birlikte Tayland iç hatlarına da rahatlıkla ulaşım sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.