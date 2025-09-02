Türk Ev Tekstili, Dünya Kupası'nın perdesini açacak

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, HOMETEX World projesiyle HOMETEX markasını dünya arenasına taşıyacaklarını vurgulayarak, ev tekstili sektörünün kontrat işleriyle yurt içinde ve yurt dışında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası ve 2030 Vizyon projeleri ile Dubai'nin 2040 Vizyonu kapsamında yakın dönemde inşa edilecek otel ve konutlar için Türk tekstil sektörüne büyük fırsatlar doğduğuna dikkat çeken Ocak, "Bu projelerde TETSİAD üyelerimizin daha fazla yer alması için çalışacağız." dedi.

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ocak, HOMETEX'in KFA Fuarcılık'la iş birliği sayesinde çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirterek, 2021 yılında fuarın iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Ocak, "Organizatör şirketle yaşanan sorunlar dolayısıyla fuarımız zor bir süreçten geçti. Uzun yıllardır istikrarla düzenlenen bu fuara sahip çıkmak için gece gündüz çalıştık, sektörümüzün sesi olduk" dedi. TETSİAD yönetimi olarak özverili bir çalışmayla KFA Fuarcılık ile güç birliği yaptıklarını vurgulayan Ocak, "Bu hamle yapılmasaydı bugün fuar, büyük ihtimalle yabancı fuar şirketlerinin eline geçecekti. Biz ise HOMETEX markasını yeniden sektöre kazandırdık. Fuarın iptali nedeniyle mağduriyet yaşayan firmaların haklarının korunması için süreci yakından takip ettik. Son dört yılda organizatör şirketin geri ödemediği yaklaşık 250 milyon TL'lik ücretin iadesini sağladık. Bu sektöre yapılan en önemli yatırımlardan biridir, sektöre moral ve güç vermiştir." ifadelerini kullandı.

HOMETEX World Projesi ile HOMETEX Markası Dünyaya Açılacak

Ufuk Ocak yeni dönemde HOMETEX'te 9, 10 ve 11'inci holde yer alan firmaların karşılaştığı sorunları da çözüme kavuşturacaklarını ayrıca HOMETEX markasını uluslararası arenaya taşıyacaklarını açıkladı. ABD, Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri özellikle Suudi Arabistan'da önemli bir iş potansiyelinin olduğunu kaydeden Ocak, "Buralarda mutlaka bizim bir izimizin olması gerekiyor. Ticari hareketliliği sağlayacak bütün coğrafyalarda TETSİAD'ı daha aktif bir konuma taşıyacağız. Bu noktada HOMETEX markası ile 5 büyük ülkede düzenleyeceğimiz fuarlar, markalarımızın yerinde tanıtım yapmasını, doğrudan pazarlama imkanı bulmasını ve dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu projeyi, ihracatı artırmanın yanında sektöre uzun vadede katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz. Bu konuda detaylı bir çalışma gerçekleştirdik." dedi. Ocak ayrıca Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenleyecekleri milli katılım organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri ile ihracata ivme kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ev Tekstilinde İhracat Kilogram Değeri 10 Doları Aşacak

Ev tekstili sektörünün son dönemde ihracatta iyi bir aşama kaydettiğini belirten Ocak, "Denizli'mizin havlu ve bornozları, Bursa'mızın perde ve tülleri, İstanbul'un döşemelik kumaşları, Uşak'ın battaniyeleri, Gaziantep'in halıları bugün dünya pazarlarında aranan ürünlerdir. Uluslararası otel zincirlerinden dünya devi spor kulüplerine kadar pek çok markanın tercihi Türk ürünleridir. Bu başarı, güçlü üretim kültürümüzün, nitelikli iş gücümüzün ve ihracat vizyonumuzun bir neticesidir." dedi.

Sektörün kilogram başına ihracat birim değerinin 9,7 dolar seviyelerine ulaştığını, geçen yıl bu rakamın 8 dolar seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan Ocak, "Burada parite etkisi de var ancak ev tekstilinde Türkiye çok büyük bir aşama kaydetti. Kaliteli ve katma değerli ürünler yapıyoruz. Bu birikimi daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Tasarım, desen, paketleme ve servis konusunda yeteneklerimizi geliştirdik. Bu kapsamda hedef ülkeler belirliyoruz. Yine iç piyasada çalışan çok fazla firmamız var. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Önemli bir turizm ülkesi. İnşaat ve müteahhitlik işlerinde üst seviyede. Ülkemizin her yerinde yeniden inşa çalışmaları var. Ancak burada kontrat işlerini kaçırıyoruz, servis veremiyoruz. Yeni dönemde bu konuda çalışmalarımız olacak. Ev tekstilinde yurt içindeki işleri dışarıya kaptırıyoruz. Son dönemde Antalya'daki otellerin ihalelerini Dubaili, Londralı firmalar alır oldu. Bu firmalara da aslında kumaşlarını biz veriyoruz. Yine bir bankanın tüm şubelerinin kontrat işlerini de İngiliz firma aldı. Buradaki yanmaz, solmaz kumaşların da üretimini biz yapıyoruz. Bu alandaki projeleri TETSİAD üyelerimize kazandırmak için çalışacağız." dedi.

Kontrat Tekstilinde Hedef Büyük

Kontrat tekstilinde özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ve Dubai 2040 Vizyonu'ndaki projelerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Ocak, "Bu ülkelerde dev projelerle yeni şehirler ve turizm bölgeleri kuruluyor. Suudi Arabistan'da ayrıca 2034 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çok sayıda otel, stadyum ve konut inşa edilecek. Bu alanların tümünde yüksek standartta kontrat tekstili; perde, halı, koltuk kumaşı ve yatak örtüsü kullanılacak. Bu konuda Türk ev tekstili sektörü büyük projeler üstlenmeye hazır. Bu konuda TETSİAD üyelerimize somut bağlantılar sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ufuk Ocak'ın Projelerine Sektörden Tam Destek

Seçim sürecinde birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Ocak, "Bursa ve Denizli'de iki büyük buluşma gerçekleştirdik. Çalışma gruplarımızla beraber sahada ziyaretler yapıyor, firmalarımızı dinliyor ve görüşlerini alıyoruz. Çok motive durumdayız. Aldığımız geri dönüşler bizi memnun ediyor. En başından beri ifade ediyoruz, bizim makam, mevki amacımız yok. TETSİAD mevcut yönetimi, ev tekstili sektörümüz, ihracatçı birlikleri ve tüm paydaşlarımız ile konuşarak ortak akıl ve ortak hedeflerle bu yola çıktık. Denizli'den Ankara'ya, Bursa'dan İstanbul'a, Gaziantep'ten İzmir ve Kayseri'ye kadar bütün sektörün desteği ile ilerliyoruz. Allah'ın izniyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm sektörümüze destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu. - BURSA