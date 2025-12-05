Haberler

Türk enerji sektöründe yeşil ve dijital becerilerin geliştirilmesi için yeni yol haritası

Türk enerji sektöründe yeşil ve dijital becerilerin geliştirilmesi için yeni yol haritası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNDP ICPSD ile EBRD iş birliğiyle kurulan ve Enerjisa Enerji'nin özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu 'Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (S4IF)' kapsamında, enerji sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün gerektirdiği mesleki becerilere sahip iş gücü geliştirme amaçlı bir yol...

UNDP ICPSD ile EBRD iş birliğiyle kurulan ve Enerjisa Enerji'nin özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu 'Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (S4IF)' kapsamında, enerji sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün gerektirdiği mesleki becerilere sahip iş gücü geliştirme amaçlı bir yol haritası oluşturuldu.

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP ICPSD) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında enerji sektörünün yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne hazırlanması amacıyla nitelikli iş gücü gelişimini destekleyen kapsayıcı bir ortak girişim hayata geçirdi.

Enerjisa Enerji'nin ilk özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu 'Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (Skills for an Inclusive Future - S4IF)' kapsamında oluşturulan "Türkiye Enerji Sektöründe Yeşil ve Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Ortak Girişimi" ve bu kapsamda hazırlanan rapor, Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı. Şirketin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç katıldı.

2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da uluslararası arenada ilk kez duyurulan iş birliğinin ilk somut çıktısı olan "Türkiye'nin Enerji İş Gücünde Yeşil ve Dijital Beceriler: İkiz Dönüşüm Rehberi" raporunun bulgularının da paylaşıldığı toplantıda enerji sektörünün geleceği ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin enerji sektöründeki mevcut iş gücü kapasitesi, beceri açıkları ve gelişim alanları detaylı biçimde analiz edilirken, sektörün yeşil ve dijital dönüşüme uyumu için kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Türkiye'nin 2053 net-sıfır hedefi ile uyumlu olarak hazırlanan yol haritası, enerji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dönüşümün nasıl mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Kadınlar, gençler ve kırsal bölgelerdeki bireyler için fırsat eşitliğini önceliklendiren yaklaşım, sektörün rekabetçiliğini, yenilikçiliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi de hedefliyor.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, girişimin Türkiye'nin enerji dönüşümü açısından önemini şöyle vurguladı: "Şirket olarak sektörümüzün dönüşümüne liderlik ederken, iş gücümüzün yeşil ve dijital becerilerle donatılması için de çalışmaya devam ediyoruz. İnsana yatırım yapmadan, fırsat eşitliğini sağlamadan ve nitelikli istihdamı desteklemeden gerçek bir dönüşümün mümkün olmayacağını biliyor ve iş birliklerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Bu kapsamda paydaşlarımızla projeler geliştiriyor, anlamlı ortaklıklar kuruyor ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız sayesinde 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuzu daha da güçlendiriyoruz. Şirket olarak daha yeşil, daha dijital, daha kapsayıcı bir enerji geleceği inşa etmek için tüm paydaşlarımızla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, girişimin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi: "Bugün tanıtımını yaptığımız EBRD-UNDP-Enerjisa Enerji Ortak Girişimi, enerji sektöründeki beceri açıklarını belirleyerek, Türkiye enerji sektörünün daha dirençli, kapsayıcı ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için çalışıyor. UNDP Türkiye olarak, Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler İşbirliği Ağı'nın ilk ülke çalışması olan S4IF Türkiye'yi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. S4IF Türkiye, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu kapsayıcı becerilerin geliştirilmesini destekleyecek. Bu çerçevede, özel sektörün bilgi ve deneyimini kamu politikalarıyla buluşturarak, beceri geliştirme alanında daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, S4IF Türkiye kapsamında geliştirilecek yeni ortaklıklar yoluyla özel sektörün beceri geliştirme süreçlerine daha aktif katılımını da amaçlıyoruz. Bu girişim, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda S4IF İşbirliği Ağı'nın diğer ülke çalışmaları için de bir model teşkil edecek. UNDP Türkiye olarak, bu süreci ulusal önceliklerle uyumlu şekilde yönlendirmeye ve kapsayıcı istihdama destek vermeye kararlıyız."

EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç, enerji dönüşümünde iş gücü kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bugün, Türkiye dahil, Bankamızın faaliyet gösterdiği birçok ülkede mesleki ve teknik beceri açıkları dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de enerji yatırımlarımız hızla devam ederken, geleceğin enerji sektörü iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yeşil ve dijital dönüşümün gereklerine uygun beceriler kazanmalarını desteklemek üzere UNDP ve Enerjisa Enerji ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamu, özel sektör ve eğitim kurumları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde geleceğin enerji sektörünü birlikte inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.