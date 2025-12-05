Türk enerji sektöründe yeşil ve dijital becerilerin geliştirilmesi için yeni yol haritası

UNDP ICPSD ile EBRD iş birliğiyle kurulan ve Enerjisa Enerji'nin özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu 'Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (S4IF)' kapsamında, enerji sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün gerektirdiği mesleki becerilere sahip iş gücü geliştirme amaçlı bir yol haritası oluşturuldu.

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP ICPSD) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında enerji sektörünün yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne hazırlanması amacıyla nitelikli iş gücü gelişimini destekleyen kapsayıcı bir ortak girişim hayata geçirdi.

Enerjisa Enerji'nin ilk özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu 'Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (Skills for an Inclusive Future - S4IF)' kapsamında oluşturulan "Türkiye Enerji Sektöründe Yeşil ve Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Ortak Girişimi" ve bu kapsamda hazırlanan rapor, Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı. Şirketin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç katıldı.

2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da uluslararası arenada ilk kez duyurulan iş birliğinin ilk somut çıktısı olan "Türkiye'nin Enerji İş Gücünde Yeşil ve Dijital Beceriler: İkiz Dönüşüm Rehberi" raporunun bulgularının da paylaşıldığı toplantıda enerji sektörünün geleceği ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin enerji sektöründeki mevcut iş gücü kapasitesi, beceri açıkları ve gelişim alanları detaylı biçimde analiz edilirken, sektörün yeşil ve dijital dönüşüme uyumu için kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Türkiye'nin 2053 net-sıfır hedefi ile uyumlu olarak hazırlanan yol haritası, enerji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dönüşümün nasıl mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Kadınlar, gençler ve kırsal bölgelerdeki bireyler için fırsat eşitliğini önceliklendiren yaklaşım, sektörün rekabetçiliğini, yenilikçiliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi de hedefliyor.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, girişimin Türkiye'nin enerji dönüşümü açısından önemini şöyle vurguladı: "Şirket olarak sektörümüzün dönüşümüne liderlik ederken, iş gücümüzün yeşil ve dijital becerilerle donatılması için de çalışmaya devam ediyoruz. İnsana yatırım yapmadan, fırsat eşitliğini sağlamadan ve nitelikli istihdamı desteklemeden gerçek bir dönüşümün mümkün olmayacağını biliyor ve iş birliklerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Bu kapsamda paydaşlarımızla projeler geliştiriyor, anlamlı ortaklıklar kuruyor ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız sayesinde 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuzu daha da güçlendiriyoruz. Şirket olarak daha yeşil, daha dijital, daha kapsayıcı bir enerji geleceği inşa etmek için tüm paydaşlarımızla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, girişimin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi: "Bugün tanıtımını yaptığımız EBRD-UNDP-Enerjisa Enerji Ortak Girişimi, enerji sektöründeki beceri açıklarını belirleyerek, Türkiye enerji sektörünün daha dirençli, kapsayıcı ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için çalışıyor. UNDP Türkiye olarak, Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler İşbirliği Ağı'nın ilk ülke çalışması olan S4IF Türkiye'yi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. S4IF Türkiye, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu kapsayıcı becerilerin geliştirilmesini destekleyecek. Bu çerçevede, özel sektörün bilgi ve deneyimini kamu politikalarıyla buluşturarak, beceri geliştirme alanında daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, S4IF Türkiye kapsamında geliştirilecek yeni ortaklıklar yoluyla özel sektörün beceri geliştirme süreçlerine daha aktif katılımını da amaçlıyoruz. Bu girişim, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda S4IF İşbirliği Ağı'nın diğer ülke çalışmaları için de bir model teşkil edecek. UNDP Türkiye olarak, bu süreci ulusal önceliklerle uyumlu şekilde yönlendirmeye ve kapsayıcı istihdama destek vermeye kararlıyız."

EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç, enerji dönüşümünde iş gücü kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bugün, Türkiye dahil, Bankamızın faaliyet gösterdiği birçok ülkede mesleki ve teknik beceri açıkları dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de enerji yatırımlarımız hızla devam ederken, geleceğin enerji sektörü iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yeşil ve dijital dönüşümün gereklerine uygun beceriler kazanmalarını desteklemek üzere UNDP ve Enerjisa Enerji ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamu, özel sektör ve eğitim kurumları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde geleceğin enerji sektörünü birlikte inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL