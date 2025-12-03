Haberler

Minyatür elektronik harp çözümleri yurt dışında ilk kez tanıtıldı

Güncelleme:
Türk savunma sanayisi, minyatür elektronik harp sistemlerini Mısır'daki EDEX 2025 fuarında tanıttı. EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli çözümlerle önemli bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen küçük boyutlu (minyatür) elektronik harp çözümleri, ilk kez yurt dışında vitrine çıktı.

EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret AŞ, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Mısır Savunma Fuarı'nda (EDEX 2025), küçük boyutlu elektronik harp çözümleri, özellikle jet uçakları ve mini/mikro insansız hava araçlarına entegre edilebilen, taşınabilir ve sarf edilebilir (tek kullanımlık) sistemlerini tanıttı.

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EDEX'in bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini, 400'ü aşkın katılımcı firmanın 80'den fazlasının Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

EHSİM olarak da ilk kez bir uluslararası fuara katılım sağladıklarına işaret eden Say, fuar kapsamında bölgede işbirlikleriyle ön plana çıkabileceğini düşündükleri, görece maliyet etkin ürün ve çözümleri tanıttıklarını belirtti. Say, şöyle konuştu:

"Türkiye yaklaşık 20 yıldır büyük bir başarı hikayesi yazdı. Yerlilik aleyhine olan 20'ye 80 oranını tersine çevirdik. Belki bugün artık yüzde 90'ları zikrediyor olabiliyoruz. Türkiye bunu nasıl sağladı? Tamamıyla mühendisliğe dayalı, bunu güçlü bir üretim ağıyla destekleyen özgün, milli, yerli çözümlerle savunma sanayimizi güçlendirdik. Sahada da birçok başarı hikayesi yazdık, dünyada da birçok örneği gerçekleştirdik. Bu modelimiz bölge ülkeleri için de ilham oldu. Bölge ülkeleri de artık tedarikçi olmaktansa biz nasıl bu teknolojiyi geliştirebiliriz noktasında arayışlara girmeye başladı. Bunun yöntemlerinden birisi de yerel oyuncularla işbirliği yapmak. Biz de hem son kullanıcıya hitap eden ürünlerimizi sergiliyoruz hem de bu coğrafyada birlikte neler yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Ülke olarak doğrudan tedarik yöntemine de teknoloji transferi ve üretim şeklinde transfere de açık bir noktadayız. Birçok firmamız yakın zamanda özellikle Avrupa pazarında bunları yapmaya başladı. İnşallah bu coğrafyanın bizim için geçmiş bağlarımızı da düşündüğümüzde önemli bir işbirliği alanı olmasını temenni ediyoruz."

?"Çok güçlü orduların yeteneği"

Elektronik harbin çok güçlü orduların yetenekleri arasında yer aldığını vurgulayan Fatih Say, bu yeteneğin çok teknik ve sahadaki çarpan etkisinin kuvvetli olduğunu belirtti. Bu alanda farklı bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Say, şunları kaydetti:

"Elektronik harp ürün ve çözümlerinin genelde büyük sistemler ve görece maliyeti yüksek çözümler olduğu bilinmektedir. Biz ülkemizin yanında dost ve kardeş ülkeler için hala bu çözümleri geliştiriyoruz. Aynı zamanda daha minyatür, maliyeti görece düşük, kullanıcısına elektronik harp kabiliyeti kazandıran, yoğun eğitim gerektirmeyen ve elektronik alanda hızlıca öz savunma ya da taarruz yapabilme imkanı sunan çözümler için buradayız. Maliyet etkinlik, hafiflik, küçük boyut ön plana çıkıyor. Fuarda da bunları sergiliyoruz."

Kendini koruma sistemleriyle artık sadece savaş uçaklarını değil, görece kıymetli sayılabilecek insansız sistemleri de koruyabileceklerini değerlendirip çözümler oluşturduklarını ve fuarda tanıttıklarını aktaran Say, ayrıca minyatür elektronik harp alanında karıştırma sistemi "JINN" ile yakın alanda aldatma, karıştırmaya ilişkin yeteneklerini ziyaretçilere anlattıklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinde çok sayıda firmanın hemen her alanda dünyaya ne kadar gelişmiş olduğunu IDEF'te gösterdiğini vurgulayan Say, "Bunun ardından 80 firmayla katılım bizim artık kabına sığmayan global oyuncu olduğumuzu gösterdi. Bunun mutluluk ve gururu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
