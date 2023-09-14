Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı Gerçekleşti

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Bolat, "Hedefimiz bölgemizin sunduğu ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk Devletler Teşkilatı, bölge içi ihracatın üye ülkelerimizin toplam ihracatına oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan bakanlar, bakan yardımcıları ve delegelerin yer aldığı toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Toplantı sonrası Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı Bildirisinin imza töreni gerçekleşti. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirecek yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL ENSTRÜMANLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞTIK

Bakan Bolat, "Bu toplantı sonunda önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası hüviyetinde olan bir deklarasyonu da sonuçlandırmış bulunuyoruz ve bu deklarasyonu az önce imzaladık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl imzalanan uluslararası yük taşımacılığı anlaşması basitleştirilmiş gümrük koridoru anlaşması ve ticaretin kolaylaştırılması belgesi ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar atmıştık. Bakanlar toplantımız neticesinde de önümüzdeki dönemde üye devletlerimiz arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının imzalanması ve TuranSez Özel Ekonomik Bölgesinin kurulması gibi ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirecek yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştık. 21'inci yüzyılda hizmetler ticareti ve yatırımların artan önemi göz önünde bulundurularak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile hizmet, ticaret ve yatırımlar, serbest ticaret anlaşması, tesisi imkanlarını değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Bugün bu anlaşma için de en kısa sürede müzakerelere başlama niyetimizi ve irademizi ortaya koyduk" diye konuştu.

HEDEFİMİZ İHRACATI ÜYE ÜLKELERİN TOPLAM ORANININ YÜZDE 10 SEVİYESİNE YÜKSELTMEKTİR

Bakan Bolat, "Tüm projelere ışık tutmak üzere Türk Devletleri ticari iş birliği araştırma merkezinin kurulmasını da bu toplantımızda ele aldık. ve bu merkez ile birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalara ışık tutacak analizler yapacağız. Yine karşılıklı yatırımların arttırılması, ülkelerimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşüme ve bu süreçlerin finanslarına ilişkin olarak iş birliği yapılması konusunda da toplantımızda bakanlar arasında mutabık kaldık. Tüm bu mutabakatlarımız doğrultusunda hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ticareti, yatırımları arttırmaktır. Teşkilatımıza üye ülkelerin 2022 yılında kendi aralarındaki ihracat toplamda 33 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu ihracat ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Hedefimiz bölgemizin sunduğu ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk Devletleri Teşkilatı, bölge içi ihracatın üye ülkelerimizin toplam ihracatına oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olması ile güçlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomi ve ticaret perspektifiyle hareket ederek bölgemizdeki ve uluslararası alandaki etkinliğinin arttırılması temel önceliğimizdir. Bugün üye ülkeler olarak bakanlar arasında gerçekleştireceğimiz ikili görüşmeler ve aynı zamanda öğlenden sonra ülkelerimizin iş dünyası liderleri ve iş insanları ile yapacağımız Türk Dünyası İş Forumu ile bu adımlarımızı ve attığımız kararları pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı ve imza töreninin ardından temsilciler aile fotoğrafı çekildi.