Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Avrupa'da "Hop Shoots" adıyla satılan şerbetçiotu filizleri, açık artırmalarda kilosu 35 bin TL'ye kadar alıcı bulurken, Türkiye'de çoğu zaman seyreltme sırasında tarlada bırakılıyor. Uzmanlar, bu yan ürünün değerlendirilmesinin önemli bir ihracat ve katma değer potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.
- Şerbetçiotu filizleri Avrupa'da açık artırmalarda kilosu 1.000 avroya, yaklaşık 35 bin liraya kadar satılıyor.
- Türkiye'de Bilecik'te üreticiler şerbetçiotu filizlerini ticari değerini bilmeden kesip tarlada bırakıyor veya hayvan yemi olarak kullanıyor.
- Şerbetçiotu filizlerinin hasadı elle yapılıyor ve sezonu yalnızca üç-dört hafta sürüyor.
Şerbetçiotu bitkisinin bahar aylarında verdiği ilk sürgünler, Avrupa gastronomi piyasasında dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösteriliyor. "Hop Shoots" olarak adlandırılan bu taze filizler, kısa hasat süresi ve sınırlı üretim nedeniyle özellikle lüks restoranların gözdesi haline geldi.
AVRUPA'DA AÇIK ARTIRMALARDA REKOR FİYATLAR
Mart ve nisan aylarında toprak yüzeyine çıkan şerbetçiotu filizleri, Belçika, Fransa ve İngiltere'de sezonun ilk hasadıyla birlikte açık artırmalarda satışa sunuluyor. Yoğun ilgi gören ürünün kilosu bazı müzayedelerde 1.000 avroya, yani yaklaşık 35 bin liraya kadar yükseldi. Sezon ilerledikçe fiyatlar düşse de, Avrupa pazarında en düşük seviyelerde dahi birçok et ürününün üzerinde işlem gördüğü belirtildi.
BİLECİK'TE FİLİZLER TİCARİ DEĞER GÖRMÜYOR
Türkiye'de şerbetçiotu üretiminin büyük kısmı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılıyor. Ancak ana ürün olan kozalakların verimini artırmak isteyen üreticiler, bahar aylarında dipten çıkan bu filizleri "seyreltme" adı altında kesiyor. Çoğu çiftçi tarafından ticari değeri bilinmeyen filizler, tarlada bırakılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sınırlı sayıda üretici ise bu ürünü yalnızca ev tüketiminde değerlendiriyor.
KISA SEZON, YOĞUN EMEK
Uzmanlar, Hop Shoots'un yüksek fiyatla satılmasının temel nedenleri arasında zahmetli hasat süreci ve çok kısa sezonu gösteriyor. Filizlerin makineyle toplanamadığı, tek tek ve elle hasat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca hasat döneminin yalnızca üç-dört hafta sürmesi, ürünü nadir ve pahalı hale getiriyor.
LÜKS MUTFAKLARDA "SEBZELERİN TRÜFÜ"
Avrupa'da Michelin yıldızlı restoranlar, bu filizleri "sebzelerin trüfü" olarak tanımlıyor. Kuşkonmazı andıran görünümü ve aromasıyla dikkat çeken Hop Shoots, özellikle deniz ürünleriyle hazırlanan başlangıç tabaklarında tercih ediliyor. Bazı restoranlarda yalnızca birkaç filizden oluşan tabakların yüksek fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor.
İHRACAT İÇİN CİDDİ FIRSAT
Tarım ve ihracat uzmanları, Türkiye'de zaten yetiştirilen şerbetçiotunun bu yan ürününün değerlendirilmesi halinde ciddi bir katma değer yaratılabileceğine işaret ediyor. Üreticilerin organize edilmesi, soğuk zincir altyapısının kurulması ve Avrupa standartlarında paketleme yapılması durumunda, Hop Shoots'un Türkiye için yeni bir ihracat kalemi haline gelebileceği vurgulanıyor.