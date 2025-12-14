Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Şerbetçiotu bitkisinin bahar aylarında verdiği ilk sürgünler, Avrupa gastronomi piyasasında dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösteriliyor. "Hop Shoots" olarak adlandırılan bu taze filizler, kısa hasat süresi ve sınırlı üretim nedeniyle özellikle lüks restoranların gözdesi haline geldi.

AVRUPA'DA AÇIK ARTIRMALARDA REKOR FİYATLAR

Mart ve nisan aylarında toprak yüzeyine çıkan şerbetçiotu filizleri, Belçika, Fransa ve İngiltere'de sezonun ilk hasadıyla birlikte açık artırmalarda satışa sunuluyor. Yoğun ilgi gören ürünün kilosu bazı müzayedelerde 1.000 avroya, yani yaklaşık 35 bin liraya kadar yükseldi. Sezon ilerledikçe fiyatlar düşse de, Avrupa pazarında en düşük seviyelerde dahi birçok et ürününün üzerinde işlem gördüğü belirtildi.

BİLECİK'TE FİLİZLER TİCARİ DEĞER GÖRMÜYOR

Türkiye'de şerbetçiotu üretiminin büyük kısmı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılıyor. Ancak ana ürün olan kozalakların verimini artırmak isteyen üreticiler, bahar aylarında dipten çıkan bu filizleri "seyreltme" adı altında kesiyor. Çoğu çiftçi tarafından ticari değeri bilinmeyen filizler, tarlada bırakılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sınırlı sayıda üretici ise bu ürünü yalnızca ev tüketiminde değerlendiriyor.

KISA SEZON, YOĞUN EMEK

Uzmanlar, Hop Shoots'un yüksek fiyatla satılmasının temel nedenleri arasında zahmetli hasat süreci ve çok kısa sezonu gösteriyor. Filizlerin makineyle toplanamadığı, tek tek ve elle hasat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca hasat döneminin yalnızca üç-dört hafta sürmesi, ürünü nadir ve pahalı hale getiriyor.

LÜKS MUTFAKLARDA "SEBZELERİN TRÜFÜ"

Avrupa'da Michelin yıldızlı restoranlar, bu filizleri "sebzelerin trüfü" olarak tanımlıyor. Kuşkonmazı andıran görünümü ve aromasıyla dikkat çeken Hop Shoots, özellikle deniz ürünleriyle hazırlanan başlangıç tabaklarında tercih ediliyor. Bazı restoranlarda yalnızca birkaç filizden oluşan tabakların yüksek fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor.

İHRACAT İÇİN CİDDİ FIRSAT

Tarım ve ihracat uzmanları, Türkiye'de zaten yetiştirilen şerbetçiotunun bu yan ürününün değerlendirilmesi halinde ciddi bir katma değer yaratılabileceğine işaret ediyor. Üreticilerin organize edilmesi, soğuk zincir altyapısının kurulması ve Avrupa standartlarında paketleme yapılması durumunda, Hop Shoots'un Türkiye için yeni bir ihracat kalemi haline gelebileceği vurgulanıyor.