Türk balı 2022'nin ilk çeyreğinde 42 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın ilk üç ayında ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 42 ülkeye bal ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den Ocak-Mart 2022'de 42 ülkeye 4 bin 421 ton bal satıldı. Bu ihracattan da 11 milyon 302 bin 715 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki bal ihracatı, 1686 ton karşılığı 6 milyon 327 bin 811 dolar kazanç sağlanan 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 162, değerde yüzde 79 arttı.

ABD, Almanya, İspanya, İsrail ve Polonya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Bal ihracatında ABD 3 milyon 154 bin 930 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 792 bin 468 dolarla Almanya, 1 milyon 751 bin 938 dolarla İspanya, 1 milyon 351 bin 171 dolarla İsrail ve 379 bin 205 dolarla Polonya takip etti.

Türkiye, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsrail, Polonya, Kanada, Slovakya, Bosna-Hersek, Kosova, Slovenya, Lübnan, Yemen, Irak, İsviçre, Moritanya, Bangladeş, Cape Verde ve Tayvan'a da bal sattı.

2022 yılında ihracatın artması bekleniyor

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, 2021 yılı rekoltesinde bal üretiminin düşüklüğüne bağlı olarak ihracatın istenilen rakamlara ulaşamadığını söyledi.

Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kalyoncu, 2022 kışı ve martta yurt genelinde etkili olan kar yağışlarının tabiat örtüsüne olumlu katkı yapmasını, buna bağlı da bal rekoltesi ve 2022 yılı bal ihracatının daha üst rakamlara ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Kalyoncu, son yıllarda bal ihracatında ülke çeşitliliğinin artması ve ürünlerin markalı ihraç edilmesiyle önemli oranda ivme yakalandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu durumu daha da ileri boyuta taşımamız gerekmektedir. Her defasında da tekrar ettiğimiz gibi ürünlerimizin ürün türlerine göre yani kestane balı, ıhlamur balı, yöre balı gibi hangi ürün çiçeklerinden üretilmiş olduklarına göre ayrıştırıp markalı olarak ihraç etmemiz gerekmektedir. Ürünlerin markalı ve tescilli şekilde, albenili, kaliteli ambalajlarla ihraç edilmesi bal ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır."