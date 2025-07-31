Turizm Gelirleri 2025'te Yıllık 62,9 Milyar Dolar Olacak

Turizm Gelirleri 2025'te Yıllık 62,9 Milyar Dolar Olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde 62,9 milyar dolara ve ziyaretçi sayısının da 62,7 milyon kişiye ulaşacağını açıkladı. Bakan, turizmin güçlü performansını sürdürdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizm gelirleri ve ziyaretçi sayısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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