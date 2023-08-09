Tunus ve İtalya Arasındaki Elektrik Hattı Projesi İçin 338 Milyon Dolarlık Hibe Anlaşması İmzalandı

Tunus Elektrik ve Gaz Şirketi ile İtalyan şirketi TERNA, ELMED projesinin finansmanını desteklemek için Avrupa Komisyonu ile 338 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Proje, Avrupa ile Kuzey Afrika arasında enerji bağlantısı kurmayı hedefliyor.

Tunus Elektrik ve Gaz Şirketi ile İtalyan şirketi TERNA, iki ülke arasındaki elektrik hattı projesi ELMED'in finansmanının desteklenmesi için Avrupa Komisyonu ile 338 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Elektrik ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Hişam Annan, söz konusu anlaşmanın önemine değindi.

Annan, "Anlaşma, Avrupa ile Kuzey Afrika arasında bir enerji köprüsünü faaliyete geçirmek için stratejik bir adımı temsil ediyor." dedi.

İtalya ile Tunus'un enerji bağlantısı olması planlanan projenin toplam yatırım maliyeti, 935 milyon dolara ulaşıyor.

Anlaşmaya sayesinde, Avrupa Birliği'ndeki enerji altyapısını geliştirme projelerini destekleyen Avrupa'yı Birleştirme Aracı (CEF) üzerinden ELMED projesine 338 milyon dolar yatırım yapılacak.

Öte yandan Tunus ve İtalya, tarafların projeye yapacağı yatırım miktarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Tunus, Dünya Bankası ile haziran ayının sonlarında ELMED projesinin desteklenmesi için 268,4 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı.

ELMED projesi

AB'nin "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamında finanse ettiği ELMED projesi, 2003 yılında Tunus'ta artan enerji talebini karşılamak üzere başlatıldı.

AB ile Tunus'un enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen proje aracılığıyla Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yeni bir enerji bağlantı köprüsü kurulacak.

İtalya ile Tunus arasında mevcut enerji köprülerinden biri olan Trans-Akdeniz boru hattı ile Cezayir'in doğal gazı Avrupa'ya taşınıyor. 1983'ten bu yana hizmet veren 2 bin 475 kilometrelik boru hattı ile yıllık maksimum 32 milyar metreküp doğal gaz Afrika kıtasından Avrupa'ya iletiliyor.