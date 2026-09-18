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Tunceli’de kırsal kalkınma destekleri üreticiye güç veriyor

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Tunceli’de kırsal kalkınma destekleri üreticiye güç veriyor
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen hayvancılık yatırımı, kırsal kalkınma desteklerinin üretime katkısını ortaya koydu.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen hayvancılık yatırımı, kırsal kalkınma desteklerinin üretime katkısını ortaya koydu.

Tunceli'de kırsal kalkınma kapsamında üreticilere sağlanan hibe destekleri, hayvancılık ve tarım yatırımlarına dönüşmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğinden yararlanılarak Mazgirt ilçesinde hayata geçirilen ağıl, Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından ziyaret edildi. Yatırımı yerinde inceleyen Vali Aygöl, kentte kırsal kalkınma alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, üreticilerin farklı destek programlarından yararlanabileceğini belirtti. Geçen yıl kırsal kalkınma kapsamında 300 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlandığını ifade eden Aygöl, TKDK kapsamında da yaklaşık 200 milyon liralık destek verildiğini aktardı. Kırsal kalkınma yatırım programına sunulan 50 projeden 22'sinin desteklenmesine karar verildiğini belirten Vali Şefik Aygöl, özellikle kadın ve gençleri tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerden yararlanmaya davet etti.

"Geçen sene 300 milyon liranın üzerinde sadece kırsal kalkınmadan hibe desteği verdik"

Vali Aygöl, "Şehrimize her hafta güzel haberler veriyoruz. Şimdi, hayvanlarımızın üretiminin yapıldığı bir ağılın içerisindeyiz. Bu ağılın bir özelliği var. Kırsal kalkınmadan yüzde 50 hibe desteği almış bir ağıl. Geçen sene 300 milyon liranın üzerinde sadece kırsal kalkınmadan hibe desteği verdik. TKDK kapsamında da yaklaşık 200 milyonluk destekler verildi. Kırsal kalkınma yatırım programına 50 proje sunmuştuk, bunun 22'si için destekleme kararı çıktı. Özellikle üreticimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza bu projelerin yapılıp üretime kazandırıldığını göstermek istiyoruz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz, bu işle ilgilenin. Kırsal kalkınma konusunda gerek hayvancılık, gerekse tarımın diğer çeşitlerinde destek almak isteyen vatandaşlarımızın hepsine çağrımızdır. Destek almak isteyenler kırsal kalkınmada, TKDK'da, hatta Fırat Kalkınma Ajansı'nda yüzde 70'lere kadar doğrudan hibe desteği bulabilirler. Bunun örneklerinden birini de bugün Mazgirt ilçemizde hemşehrilerimizle beraber görme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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