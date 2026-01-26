Haberler

Tüm marketlerde satılıyor! Dev süt ve peynir markası iflasla boğuşuyor

Tüm marketlerde satılıyor! Dev süt ve peynir markası iflasla boğuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler hakkında verilen konkordato kesin mühleti 31 Ocak 2026'dan itibaren 6 ay uzatıldı. Türkiye genelinde neredeyse her markette satılan süt ve peynir markasının mali geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında daha önce verilen konkordato kesin mühletini 6 ay süreyle uzattı. Karar kapsamında, 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konkordato süreci devam edecek.

TEDBİRLER VE KOMİSERLER GÖREVDE KALDI

Mahkeme, konkordato kapsamında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Söz konusu karar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

MALİ SIKINTILAR SÜRECİ TETİKLEDİ

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Gürsüt, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve büyüyen borç yükü nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadı. Şirket bu tablo sonrası konkordato talebinde bulundu ve süreç yaklaşık 14 aydır sürüyor.

SEKTÖRDEKİ KONUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren Gürsüt, peynir ve süt ürünleriyle hem perakende hem de HORECA kanalında geniş bir dağıtım ağına sahip bulunuyor. Şirketin sahibi Kosat Gürler, aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

SÜREÇTE GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYDA

Mahkemenin verdiği uzatma kararıyla birlikte Gürsüt'ün mali yeniden yapılandırma süreci devam edecek. Şirketin konkordatodan çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki 6 aylık dönemde netlik kazanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi

İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi