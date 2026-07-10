Kamp ve outdoor ürünlerinde e-ticaret patlaması

Tüketicilerin doğayla buluşma ve açık hava aktivitelerine yönelik ilgisi artarken, bu eğilim kamp, piknik ve outdoor ürünlerinde e-ticaret alışverişlerine ivme kazandırdı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kamp ve piknik ürünlerine yönelik e-ticaret talebinde belirgin bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "Açık hava aktivitelerine olan ilginin artması, kamp turizminin yaygınlaşması ve tüketicilerin pratik alışveriş imkanı sunan dijital kanalları tercih etmesi bu kategorideki büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Özellikle yaz tatili planları öncesinde tüketicilerin ihtiyaç duydukları ekipmanları fiyat karşılaştırması yapabilme, geniş ürün çeşitliliğine ulaşabilme ve hızlı teslimat avantajları nedeniyle e-ticaret platformlarından temin ettiğini söyleyen Çevikoğlu, "Kamp ekipmanlarını da kapsayan spor ve outdoor kategorisi 2025'te yüzde 46,7 büyüme kaydederken, e-ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 35,7 seviyesine ulaştı. Bu veriler, açık hava yaşamına yönelik ilginin ve dijital kanallardan yapılan alışverişlerin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, ailelerin doğa tatillerine yönelmesi, kamp kültürünün yaygınlaşması ve outdoor yaşam tarzına olan ilginin artmasının kategorideki e-ticaret hacmini desteklemeye devam edeceğini belirterek, sezonluk kampanyalar, ücretsiz kargo uygulamaları, taksitli ödeme seçenekleri ve genişleyen ürün çeşitliliğinin etkisiyle yaz dönemi sonunda kategorideki büyümenin süreceğini öngördüklerini dile getirdi.

Kamp ve piknik kategorisinde ortalama sepet tutarının tüketicilerin ihtiyaçlarına, kamp deneyimlerine ve tercih ettikleri ürün segmentine göre önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini kaydeden Çevikoğlu, ilk kez kamp yapacak kullanıcıların genellikle temel ekipmanlara yönelirken, düzenli olarak kamp yapan tüketicilerin ise daha teknik özelliklere sahip ve uzun ömürlü ürünleri tercih ettiğini anlattı.

"Üreticilerin şehir yaşamında da kullanılabilecek çok amaçlı outdoor ürünlerine ağırlık vermesi ürün çeşitliliğini artırıyor"

Hakan Çevikoğlu, çadır, uyku tulumu, mat ve kamp mutfağı ekipmanlarında ürünlerin kapasitesi, mevsimsel kullanım özellikleri, su ve rüzgar dayanımı, kullanılan malzeme kalitesi ve teknik donanımın fiyatlarda önemli farklılıklar oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamp sandalyesi, termos, soğutucu çanta, kamp lambası ve taşınabilir pişirme ekipmanları gibi tamamlayıcı ürünler de aynı alışverişte sıklıkla tercih ediliyor. Aynı zamanda son dönemde tüketicilerin tek bir ürün yerine ihtiyaç duyabilecekleri ekipmanları birlikte satın alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Özellikle ailelerin ve uzun süreli kamp planlayan kullanıcıların sezon öncesinde alışverişlerini toplu şekilde gerçekleştirmesi, sepet tutarlarının ürün tercihine bağlı olarak geniş bir aralıkta değişmesine neden oluyor. Bununla birlikte, giriş seviyesindeki ürünlerden profesyonel outdoor ekipmanlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, bu kategoride sabit bir sepet tutarından ziyade oldukça farklı alışveriş profillerinin oluşmasına neden oluyor."

Bu yıl tüketicilerin daha fonksiyonel, taşınabilir ve uzun süre kullanılabilecek ürünlere yöneldiğini söyleyen Çevikoğlu, "Özellikle portatif kamp sandalyeleri, katlanabilir masa setleri, termoslar, soğutucu çantalar, kamp lambaları, taşınabilir mutfak ekipmanları ve farklı mevsim koşullarına uygun çadırlar en fazla ilgi gören ürün grupları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Çevikoğlu, araç üstü çadırlar, taşınabilir enerji istasyonları, güneş enerjili aydınlatma ürünleri ve akıllı kamp ekipmanları gibi teknolojiyle desteklenen ürünlere olan talebin de arttığını belirterek, tüketicilerin artık yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri değil, konfor, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlayan çözümleri de tercih ettiğini söyledi.

Doğa yürüyüşü ve günübirlik açık hava aktivitelerine yönelik matara, baton, güneş koruyucu ürünler, teknik tekstil ürünleri ve outdoor ayakkabıların da yoğun ilgi gördüğüne değinen Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca kamp yapan kullanıcılar değil, piknik yapan aileler, karavan kullanıcıları ve hafta sonlarını doğada geçirmeyi tercih eden tüketiciler de bu kategorideki ürünlere yöneliyor. Son dönemde üreticilerin yalnızca kamp alanlarında değil, şehir yaşamında da kullanılabilecek çok amaçlı outdoor ürünlerine ağırlık vermesi, ürün çeşitliliğini artırırken tüketici talebini de destekliyor. Özellikle farklı kullanım senaryolarına uygun, pratik ve dayanıklı ürünlerin önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edeceğini öngörüyoruz."

"Outdoor ürünlerde alışveriş yapan tüketiciler öncelikle ürün açıklamalarını, teknik özellikleri ve kullanıcı yorumlarını dikkatle incelemeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kamp, piknik ve outdoor kategorilerinde belirgin bir hareketlilik görüldüğünü belirterek, "Av, kamp ve outdoor kategorisinin hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6'lık artışla 121,8 milyon liradan 149,3 milyon liraya çıktı." dedi.

Şubat döneminde 14 bin 279 olan sipariş adedinin mayısta yüzde 35,1 artışla 19 bin 286'ya ulaştığını söyleyen Akdal, "Tüketicilerin doğayla buluşma ve deneyim odaklı aktivitelerde daha fazla vakit geçirmek istemesinin bu büyümeyi desteklediğini görebiliyoruz. Kategori özelinde ortalama sepet tutarı mayıs ayı itibarıyla 7 bin 742 lira seviyesinde seyrediyor ve geçmiş aylara göre sert bir dönüşüm göremiyoruz. Bu da tüketicilerin tek seferde yüksek tutarlı alışveriş yapmak yerine yaz sezonu boyunca ihtiyaçlarını planlı şekilde tamamladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Akdal, outdoor kategorisinde alışverişlerin önemli bir bölümünün hafta sonu planlarına bağlı olarak gerçekleştiğini, bu nedenle hızlı teslimat seçeneklerinin satın alma kararında belirleyici rol oynadığını kaydederek, özellikle son dakika ihtiyaçlarında aynı gün teslimat veya ertesi gün kargo hizmeti sunan satıcıların dönüşüm oranlarının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Outdoor ürünlerde alışveriş yapan tüketicilerin öncelikle ürün açıklamalarını, teknik özellikleri ve kullanıcı yorumlarını dikkatle incelemesini tavsiye eden Akdal, "Kamp ekipmanları gibi güvenlik ve performans açısından kritik ürünlerde sertifikalı ve bilinen markaların tercih edilmesi önemli. Ayrıca satıcı puanı, iade koşulları ve satış sonrası destek süreçleri de alışveriş kararında mutlaka değerlendirilmeli." diye konuştu.