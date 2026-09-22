Tüketici güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 artışla 91,9 seviyesine çıktı

Tüketici güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 artışla 91,9 seviyesine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinden hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu. Endeks, Ağustos ayında 90,8 seviyesindeydi.
Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı