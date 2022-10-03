Fiyat artışları (3)
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırma grubunda oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırma grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,90 ile ulaştırma oldu.
Eylülde artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 9,99 ile konut, yüzde 6,99 ile eğitim, yüzde 3,40 ile haberleşme olarak belirlendi.
Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 30,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 36,69 ile eğitim, yüzde 40,28 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 60,33 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti.
Geçen yılın aynı ayına göre artış en fazla yüzde 117,66 ile ulaştırma, yüzde 93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 89,68 ile ev eşyasında oldu.
Eylülde endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 2'sinde değişim olmadı, 124'ünde ise artış gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık (yüzde)
|Yıllık (yüzde)
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|1,97
|93,05
|Alkollü içecekler ve tütün
|0,04
|82,48
|Giyim ve ayakkabı
|1,46
|40,28
|Konut
|9,99
|84,67
|Ev eşyası
|2,07
|89,68
|Sağlık
|2,10
|60,84
|Ulaştırma
|0,90
|117,66
|Haberleşme
|3,40
|30,76
|Eğlence ve kültür
|2,13
|60,33
|Eğitim
|6,99
|36,69
|Lokanta ve oteller
|2,43
|81,34
|Çeşitli mal ve hizmetler
|3,19
|74,06
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,26 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 87,68 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık (yüzde)
|Yıllık (yüzde)
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|3,21
|87,68
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|2,74
|74,63
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|2,74
|68,09
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|3,53
|83,65
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|3,22
|83,50
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|2,26
|81,89