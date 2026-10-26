TÜİK verilerine göre Uşak'ta konut satışları Eylül'de 52 artarak 770'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Eylül ayında 718 konut satılırken, bu yılın aynı ayında satışlar 52 adet artarak 770 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 63,8 oldu.

Yabancılara Eylül ayında 2 bin 167 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında artarak 2 bin 167 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında azalarak 15 bin 308 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 388 ile Rusya Federasyonu, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Uşak'ta konut satışları arttı

Uşak'ta konut satışları artarken, 2025 yılının Eylül ayına göre yükseliş yaşandı. Uşak'ta 2025 yılının Eylül ayında 718 olan konut satışı, 2026 yılının Eylül ayında 52 adet artarak 770 oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinde ise 2025 yılının Eylül ayına göre konut satışlarında düşüş yaşandı. Manisa'da 2025 yılının Eylül ayında 2 bin 407 olan konut satışı, 2026 yılının Eylül ayında bin 920'ye, Afyonkarahisar'da bin 157'den bin 35'e, Aydın'da 2 bin 854'ten 2 bin 702'ye, Denizli'de bin 913'ten bin 701'e, İzmir'de 8 bin 857'den 7 bin 535'e, Kütahya'da 948'den 791'e, Muğla'da ise 2 bin 4'ten bin 952'ye geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı