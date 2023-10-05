TÜİK Verilerine Göre Samsun'un İhracatı Arttı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), rakamlarla yılın ilk 8 ayının verilerini kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılının Ocak-Ağustos aylarında Samsun'un ihracatı 851,5 milyon dolar, Tokat'ın ihracatı 22,1 milyon dolar, Çorum'un ihracatı 1 milyar 161,7 milyon dolar ve Amasya'nın ihracatı da 108,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın aynı dönemindeki ithalat rakamları ise Samsun'da 817,3 milyon dolar, Tokat'ta 20,7 milyon dolar, Çorum'da 2 milyar, 726 milyon dolar ve Amasya'da ise 38,1 milyon dolar olarak açıklandı.

Konut satış istatistiklerinde Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında yer alan illerden Samsun'da Ocak-Ağustos döneminde 14 bin 547 konut, Tokat'ta 3 bin 566 konut, Çorum'da 4 bin 790 konut ve Amasya'da 3 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi.

Motorlu kara taşıtları sayısında da Samsun'da geçen yıl 418 bin olan motorlu kara taşıtlarının sayısı; 2023 Ocak-Ağustos ayının sonunda 441 bine yükseldi. Tokat'taki motorlu kara taşıtı sayısı 213 bin olarak açıklanırken, Çorum'da bu sayı 193 bin ve Amasya'da ise 139 bin olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Kurum, ülke genelinde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan maddeleri de duyurdu. Verilere göre bir önceki ayla kıyasla fiyatı en çok artan madde; yüzde 172,72 artış ile üniversite eğitim oldu. Bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan maddeler ise yüzde 4,31 düşüşle patates ve bazı yumru bitkiler oldu. - SAMSUN