Haberler

Tüik: 2025 Yılında Saatlik İşgücü Maliyeti Yüzde 34,2 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5, saatlik işgücü maliyeti yüzde 34,2 arttı. Sektörler bazında, inşaat sektörü belirgin bir artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025'in son çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5, saatlik işgücü maliyeti yüzde 34,2 arttı.

TÜİK, 2025 yılının Ekim-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam, çalışılan saat ve ücret göstergelerinde yıllık ve çeyreklik bazda artışlar kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe istihdam endeksi yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 arttı. Aynı dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalış görülürken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Çalışılan saat endeksi arttı

Toplamda çalışılan saat endeksi, yılın ördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Alt sektörlerde; sanayide yüzde 2,4 azalış, inşaatta yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 artış oldu.

Çeyreklik bazda çalışılan saat endeksi yüzde 1,6 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 artış gerçekleşti.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 36,5 arttı

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 36,5 arttı. Alt sektörlerde artış oranı; sanayide yüzde 31,3, inşaatta yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 oldu.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 7,1 arttı. Aynı dönemde sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 artış gerçekleşti.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 25,9, inşaat sektöründe yüzde 33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha