Tüik: Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Yüzde 0,4, Perakende Ticaret Sektöründe Yüzde 1,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı verilerine göre, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksleri artarken, inşaat sektöründe bir azalma yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK, aralık ayına ilişkin "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"ni açıkladı.

TÜİK'in verisine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

