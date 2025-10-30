Haberler

TÜİK'ten 2024 Sanayi Enerji Tüketimi Verileri


TÜİK, 2024 yılında sanayi sektörünün nihai enerji tüketiminin 1 milyon 717 bin 368 terajul olduğunu açıkladı. En büyük payı metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü alırken, elektrik en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında sanayi sektöründe nihai enerji tüketiminin 1 milyon 717 bin 368 terajul olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi sektöründe 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,8 ile 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,7 ile 'ana metal sanayi', yüzde 10,9 ile 'gıda ürünleri imalatı' ve yüzde 7,4 ile 'tekstil ürünlerinin imalatı' sektörleri takip etti. 'Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı' sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2 olurken 'inşaat' sektörünün payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK, EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 28,3 ile elektrik, yüzde 23,6 ile doğal gaz, yüzde 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,7 ile elektrik takip etti.




