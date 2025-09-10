Haberler

TÜİK, Temmuz 2025 Sanayi Üretimini Açıkladı: Yıllık Yüzde 5 Artış

TÜİK, Temmuz 2025 Sanayi Üretimini Açıkladı: Yıllık Yüzde 5 Artış
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretiminin Temmuz 2025'te yıllık yüzde 5 arttığını bildirdi. İmalat sanayi ve elektrik sektörü büyüme gösterırken, madencilik sektörü azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin temmuz ayında yıllık yüzde 5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
