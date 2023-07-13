TÜİK Mayıs Ayı Ciro Endeksi Açıklandı

TÜİK, mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 52,7, aylık yüzde 2,9 arttığını açıkladı. Perakende satış hacmi ve ciro da artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 52,7, aylık yüzde 2,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin ciro ile perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 52,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,9, inşaat ciro endeksi yüzde 102,8, ticaret ciro endeksi 58,8, hizmet ciro endeksi yüzde 62,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 2,9 artış gösterdi. Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6, inşaat ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,7 arttı.