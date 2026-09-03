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Eylül ayı kira zam tavanı belli oldu: Yüzde 31,90

Eylül ayı kira zam tavanı belli oldu: Yüzde 31,90
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TÜİK'in açıkladığı ağustos enflasyon verilerine göre, eylül ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi. TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyonuyla birlikte, eylül ayında ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 oldu.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Buna göre eylül ayında ev ve iş yerlerinde uygulanacak kira artışının tavan oranı yüzde 31,90 oldu.

Kaynak: ANKA
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