TÜİK: Hizmet üretimi ocakta azaldı

TÜİK: Hizmet üretimi ocakta azaldı
TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 arttı. Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 arttı.

