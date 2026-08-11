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TÜİK: Haziranda toplam ciro yıllık yüzde 25,8 arttı

TÜİK: Haziranda toplam ciro yıllık yüzde 25,8 arttı
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TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro haziranda yıllık yüzde 25,8 artarken, aylık yüzde 0,3 azaldı. Ticaret satış hacmi ise yıllık yüzde 4,5 gerilerken, aylık yüzde 1,9 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun haziran ayında yıllık yüzde 25,8 arttığını, aylık ise yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda yıllık yüzde 25,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; haziranda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,9, ticaret ciro endeksi yüzde 23,5, hizmet ciro endeksi yüzde 31,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda aylık yüzde 0,3 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,7, inşaat ciro endeksi yüzde 0,7 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,5, hizmet ciro endeksi yüzde 0,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 4,5 AZALDI

Ticaret satış hacmi ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,8 arttı.

Ticaret satış hacmi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,0, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,7 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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