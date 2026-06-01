Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 3 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 2 azaldı.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken bu oran bu yılın aynı döneminde değişim göstermedi. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,3 iken ilk çeyrekte yüzde 35,8 olarak belirlendi.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2024 1. Çeyrek 9.075.604 293.781 207,1 5,3 2024 2. Çeyrek 10.142.412 314.092 217,7 2,3 2024 3. Çeyrek 12.307.887 370.600 246,2 2,8 2024 4. Çeyrek 13.061.323 379.781 251,4 3,2 2024 Yıllık 44.587.225 1.358.255 230,6 3,3 2025 1. Çeyrek 12.524.736 346.561 212,1 2,5 2025 2. Çeyrek 14.556.835 377.011 227,8 4,7 2025 3.Çeyrek 17.472.040 434.143 255,7 3,8 2025 4. Çeyrek 18.467.295 438.605 260 3,4 2025 Yıllık 63.020.906 1.596.320 238,9 3,6 2026 1. Çeyrek 16.999.977 389.598 217,4 2,5

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. çeyrek 2026 1. Çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık -0,1 4,6 Sanayi -1,5 -0,8 İmalat sanayisi -2,3 -1,4 İnşaat 8,5 3,2 Hizmetler 1,6 3,7 Bilgi ve iletişim 5,7 9,5 Finans ve sigorta faaliyetleri -1,1 3,5 Gayrimenkul faaliyetleri 1,2 3 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2,3 1,9 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 1,1 1,8 Diğer hizmet faaliyetleri 4,3 5,2 Sektörler toplamı 2,2 2,5 Vergi-sübvansiyon 4,5 2 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 2,5 2,5

