Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarken, GSYH büyümesi yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. İhracat yüzde 12,7 artarken ithalat yüzde 2 azaldı.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 3 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 2 azaldı.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken bu oran bu yılın aynı döneminde değişim göstermedi. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,3 iken ilk çeyrekte yüzde 35,8 olarak belirlendi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.524.736346.561212,12,5
2025 2. Çeyrek14.556.835377.011227,84,7
2025 3.Çeyrek17.472.040434.143255,73,8
2025 4. Çeyrek18.467.295438.6052603,4
2025 Yıllık63.020.9061.596.320238,93,6
2026 1. Çeyrek16.999.977389.598217,42,5
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. çeyrek2026 1. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-0,14,6
Sanayi-1,5-0,8
İmalat sanayisi-2,3-1,4
İnşaat8,53,2
Hizmetler1,63,7
Bilgi ve iletişim5,79,5
Finans ve sigorta faaliyetleri-1,13,5
Gayrimenkul faaliyetleri1,23
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri2,31,9
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri1,11,8
Diğer hizmet faaliyetleri4,35,2
Sektörler toplamı2,22,5
Vergi-sübvansiyon4,52
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,52,5
Kaynak: AA / Zeynep Duyar
