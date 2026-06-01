Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarken, GSYH büyümesi yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. İhracat yüzde 12,7 artarken ithalat yüzde 2 azaldı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 3 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 2 azaldı.
İş gücü ödemelerinde artış
İş gücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken bu oran bu yılın aynı döneminde değişim göstermedi. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,3 iken ilk çeyrekte yüzde 35,8 olarak belirlendi.
Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
|Cari fiyatlarla GSYH
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
|Değişim oranı
|(milyon lira)
|(milyon dolar)
|Endeksi(2009=100)
|(yüzde)
|2024 1. Çeyrek
|9.075.604
|293.781
|207,1
|5,3
|2024 2. Çeyrek
|10.142.412
|314.092
|217,7
|2,3
|2024 3. Çeyrek
|12.307.887
|370.600
|246,2
|2,8
|2024 4. Çeyrek
|13.061.323
|379.781
|251,4
|3,2
|2024 Yıllık
|44.587.225
|1.358.255
|230,6
|3,3
|2025 1. Çeyrek
|12.524.736
|346.561
|212,1
|2,5
|2025 2. Çeyrek
|14.556.835
|377.011
|227,8
|4,7
|2025 3.Çeyrek
|17.472.040
|434.143
|255,7
|3,8
|2025 4. Çeyrek
|18.467.295
|438.605
|260
|3,4
|2025 Yıllık
|63.020.906
|1.596.320
|238,9
|3,6
|2026 1. Çeyrek
|16.999.977
|389.598
|217,4
|2,5
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
|2025 1. çeyrek
|2026 1. Çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|-0,1
|4,6
|Sanayi
|-1,5
|-0,8
|İmalat sanayisi
|-2,3
|-1,4
|İnşaat
|8,5
|3,2
|Hizmetler
|1,6
|3,7
|Bilgi ve iletişim
|5,7
|9,5
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|-1,1
|3,5
|Gayrimenkul faaliyetleri
|1,2
|3
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|2,3
|1,9
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
|1,1
|1,8
|Diğer hizmet faaliyetleri
|4,3
|5,2
|Sektörler toplamı
|2,2
|2,5
|Vergi-sübvansiyon
|4,5
|2
|Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
|2,5
|2,5