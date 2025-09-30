TÜİK: Ağustos 2025 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOSTA YÜZDE 15,8 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5 iken, 2025 Ağustos ayında yüzde 83,8'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan, 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 773 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 150 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 978 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde, ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 651 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 5 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 673 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 736 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 574 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 899 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 286 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 258 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,8'ini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 32 milyar 489 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 554 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 19 milyar 910 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 277 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 676 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sini oluşturdu.