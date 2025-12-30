TÜİK: Göreli yoksulluk oranı 0,6 puan azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), medyan gelirinin yüzde 50'si baz alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranının 2025 yılında önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 13 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin, 'Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı. Eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan göreli yoksulluk oranı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 13 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise yine 0,6 puan azalarak yüzde 20,6 olarak gerçekleşti. Eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı, bir önceki yıla göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 28,7 oldu.

TEK KİŞİLİK HANELERDE YOKSULLUK AZALDI

Hanehalkı tipine göre eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 6,9 puan azalarak yüzde 3,9, tek kişilik hanehalklarında ise 1,1 puan azalarak yüzde 5,4 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı 0,4 puan azalarak yüzde 17,5, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

OKUL BİTİRMEYENLERİN YÜZDE 23,8'İ YOKSUL

Eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,8'i, lise altı eğitimlilerin yüzde 13'ü, lise ve dengi okul mezunlarının ise yüzde 7,5'i yoksul olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,5 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.

4 yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre, son yılda ve aynı zamanda önceki 3 yıldan en az 2'sinde de yoksul olan fertleri kapsıyor. Buna göre, 2025 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azarak yüzde 13,6 oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BÖLGELER

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2'nci Düzey bölgelerinin, her biri için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), yüzde 14,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2'nci Düzey bölgeleri ise yüzde 4,6 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), yüzde 6,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) oldu.

KENDİLERİNE AİT KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 57,1

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 1,0 puan artarak 2025 yılında yüzde 57,1 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu. Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 28,8'i sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri ve benzeri problemler yaşarken yüzde 27,9'u konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 22,1'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

BORCU OLANLARIN ORANI YÜZDE 56,4

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 0,4 puan azalarak yüzde 56,4 oldu. Nüfusun yüzde 5'ine bu ödemeler yük getirmezken yüzde 37,7'sine biraz yük getirdi, yüzde 13,7'sine ise çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 0,7 puan azalarak yüzde 12,9 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 0,6 puan artarak yüzde 71,8 oldu. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 0,1 puan artış ile yüzde 15,3 olarak hesaplandı.