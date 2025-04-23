TÜGİAD China Center, Pekin'de açıldı

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yurt dışındaki ilk şubesini Pekin'de açtı. Türk iş insanlarına Çin pazarına girişte destek vermeyi hedefleyen TÜGİAD China Center'in açılışına G20 ülkelerinin önde gelen gençlik örgütlerinin başkan ve yöneticileri de katıldı. TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "15 ay gibi bir sürede hazırlıkları tamamlayarak açtığımız merkez sayesinde firmalarımız Çin pazarındaki doğru firmalara daha güvenli ve uygun koşullarla ulaşabilecek" dedi.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticarette doğru şirketleri bir araya getirerek, referanslı ve teminatlı bir şekilde iş birliği yapmalarını amaçlayan merkez, tüm sektörlerdeki firmaların Çin pazarına girmesine yardımcı olacak. Merkezin açılışı için ağırlıklı olarak enerji firmalarından oluşan kalabalık bir heyetle Çin'e giden TÜGİAD heyeti hem Çinli hem de G20 ülkelerinin iş insanlarıyla ikili görüşmeler yapma imkanı buldu.

Merkezin açılışı için gittikleri Çin'in birden fazla şehrinde hükümet yetkileri, belediye başkanları görüştüklerini belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "Bu süre içinde Global 500 ve Çin Fortune 500 içinde yer alan 10'un üzerinde firmayı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı düzeyinde görüşmeler yaptık. Bize sunumlar yaptılar. Ardından firmalarımız ikili görüşmelerde bulundular. Başlangıcı enerji sektörüyle yaptık. Aslında bunlara sadece enerji şirketi demek doğru olmaz. Çünkü altyapı, üst yapı, gıda, yenilenebilir enerji, teknoloji gibi birden fazla sektörde faaliyetleri var ve bizimle yatırım ve iş birliklerine açıklar. Türkiye'ye çok sıcak bakıyorlar" dedi.

ULUSLARARASI YAKIN İLİŞKİLER, İŞ BİRLİĞİNİ DOĞURDU

Merkezin kurulma kararının Türkiye'yi TÜGİAD'ın temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı toplantılarında ortaya çıktığını belirten Yıldırım, "İttifak içerisinde diğer ülkelerle olduğu gibi, Çin Konseyi ile de yakın ilişkiler kurduk. Başkan Tianqi Han ve diğer temsilcilerle sıkı bir dostluğumuz oluştu. Birkaç kez de ülkemize geldiler. TÜGİAD'ın yurt dışı hedeflerini anlattığımızda bize inandılar ve ilk merkezi Çin'de açmak için bize destek verebileceklerini söylediler. Yaklaşık 15 aylık hazırlığın ardından merkezimizi hizmete açtık. TÜGİAD'ın artık Pekin'de adresi belli olan, kendi kullanımına ait yaklaşık 500 metrekare konferans salonu, yönetim kurulu odası, temsil ve ağırlamalarda kullanılabilecek geleneksel dizayna sahip salonu olan resmi bir yerimiz var. Açılışın yanı sıra G20 Genç Girişimci İttifakı Liderler Zirvesi'ni de Çin Konseyi Onursal Başkan Jia Wei, Başkan Tianqi Han ve Eş Başkan Mindy Kong ev sahipliğinde TÜGİAD China Center'de gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 ülkeden ülke başkanları ve şerpaları bu toplantıya katıldı. Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalışacak merkezin açılışında onların bulunması G20 içerisindeki diğer ülkelerle yapılacak iş birliklerine de örnek teşkil edecek" diye konuştu.

Yıldırım, merkezin faaliyetleri konusunda ise şunları söyledi;

"Merkez, TÜGİAD İktisadi İşletmesi ve Çinli partnerimiz G20 Genç Girişim İttifakı Çin Konseyi Future Academy tarafından yönetilecek. Türk iş insanları, girişimciler, sermayeye erişmek isteyenler, Çin'den alım yapmak için doğru ürüne, doğru firmaya ve doğru fiyata ulaşmak isteyenler, projesine finansman arayanlar, ortaklık yapmak isteyenlerin yanı sıra Çin'e mal satmak, Çin'le ilişkilerini ve ticaretini geliştirmek isteyenlere hizmet verecek. İşini büyütmek isteyenler ve iştigal konusu Çin'de olan her iş koluna ve iş insanına bizden referanslı açık bir merkez olacak."

'TÜRK ŞİRKETLERİ ÇİN PAZARINA AVANTAJLI GİRECEK'

İhracatçıların uluslararası pazarlara girişte birçok endişeyi birlikte yaşadıklarını kaydeden Yıldırım, "Çin iş dünyası ve yerel yönetimlerle bağlantıları güçlü olan partnerimiz aynı zamanda Çin'de takdir edilen, hükümet ve parti ile yakın ilişki içinde olan ve destek gören bir STK. Bu durum pazara girmek isteyen firmalara inanılmaz derecede kolaylık sağlayacak. Zaman, para ve moral kaybına neden olabilecek tüm negatif unsurlar baştan bertaraf edilmiş olacak. Firmalarımız, doğru adrese kendilerini net ifade edip, en uygun koşullarda, makul çerçeve ve sürelerde irtibatlı ve bağlantılı kişilerle işlerini hayata geçirebilecekler. Üstelik Çinli partnerimiz firmalarımızın zarar görmemesi için teminat bile veriyor. Biz 40 senelik bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yaklaşık 20 yıldır da uluslararası iş birliklerimizi etkin bir şekilde geliştiriyoruz. Bizimle birlikte gelip Çin'de iş geliştirmek isteyen tüm firmalarımıza kapımız açık. Çin'den sonra ikinci durağımız ise ABD olacak. Aynı şekilde iki merkezi de Newyork ve Washington'da açacağız" ifadelerini kullandı.

'HEDEF DIŞ TİCARETTE MAKASI DARALTMAK'

Yıldırım, "Türkiye, 2024 yılında Çin'e yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaparken, 45 milyar dolar seviyesinde ithalatı bulunuyor. Türkiye açısından büyük bir açık söz konusu. TÜGİAD Çin Merkezi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek ve makasın kapanmasına katkı sağlayacak. Partnerimiz her konuda olduğu gibi merkezin kurulmasında da Çin Hükümeti, bakanlık ve belediyeler tarafından desteklendi. Hatta merkezin açılışı, People's Daily ve Xinhua News gibi Çin'in ulusal medyası başta olmak üzere çok geniş bir alanda yankı buldu. Bu destek işimizi kolaylaştırdı. Bizim tarafımızda ise şu anda her şeyi kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Ancak, ülkemiz için doğru bir iş yaptığımızı biliyoruz. Projemizin önemi, muhataplarımızın kim olduğu zamanla daha da iyi anlaşılacaktır. Olumlu sonuçlarla birlikte; ülkemiz yararına olan bu girişimde devletimizin bize destek vereceğine inanıyoruz" dedi.