TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanlığına Aykut Çakmaklı seçildi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Aykut Çakmaklı seçildi.

TÜGİAD Ankara Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu, dün Ankara'da yapıldı. Yapılan seçimlerde Aykut Çakmaklı 63 oyla TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı seçildi. Çakmaklı, Olağanüstü Genel Kurul'daki konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisinin arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Yerel potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren, dünyaya entegre olmuş, verimli, üretken, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin geçerli olduğu yüksek katma değerli bir ekonomiye ulaşmak bu dönemde yine en önemli gücümüz. TÜGİAD ailesi olarak bu muazzam ülkenin, Türkiye ekonomisinin çok iyi harmanlanmış bir aynasıyız. Attığımız her adımın bu ülkenin geleceğine yatırım olduğuna yürekten inanıyoruz. TÜGİAD'ın gençlerinde 'iş var', onlar Ankara'nın ve Türkiye'nin geleceği olacak" dedi.

"DÜNYADAKİ DEĞİŞİMİN FARKINDAYIZ"

Genç iş insanları olarak dünyadaki değişimin farkında olduklarının altını çizen Çakmaklı, şunları kaydetti:

"İçinde fırsatları da barındıran değişim ortamında yeni başarı hikayeleriyle ülkemizi güçlendirecek potansiyele sahibiz. Geçmişten gelen birikimimizi, geleneğimizi yenilikle birleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı katma-değerli üretim yapılarıyla yenilikçi iş modellerinin birleştirilmesine dayanan anlayışla üretmeye devam ediyoruz. Ankara şubemizin üyeleri arasında da 60 yıldan fazla süredir üretim yapan, dünya pazarlarına ihracat yapan sanayicilerimiz, daha genç ama büyük potansiyeliyle fark yaratmış şirketlerimiz var."

Aykut Çakmaklı Başkanlığı'ndaki yeni TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Ekrem Mert Terzioğlu, Akif Can Uman, Egemen Ünal, Necati Ekiz, Mustafa Kadooğlu, Filiz Erol, Hakan Metin, Ersin Küçükparmak, Serhat Güneş, Anılcan Özdemir, Çimen Yıldırım Doğan, Rıfat Şahin, Burcu Uygur Özer, Heval Aytin, İbrahim Cangül, Özgür Çetinkaya, Eray Görücü, Doğukan Yalı, Furkan Çınar, Muhammed Türkdili, Melda Şengil, Arda Özkul, Hakan Şahin, Özkan Arık, Selen Meşe, Dilan Peker, Levent Kösen, Turcel Orman ve Aziz Orcun Orhan."

"TÜGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRKAN YILDIRIM VE ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN"

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da konuşmasında, "TÜGİAD 40 yıla yakın bir geçmişiyle 60'dan fazla sektörde 400 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca ekonomiye 25 milyar dolardan fazla ihracat katkısında bulunuyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 8'ini oluşturuyor" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, gösterdikleri uzun çabalar sonucu Ankara'dan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ni UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmeyi başardıklarını vurguladı. Baran, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra Gordion Antik Kenti'ni ziyaret edenlerin sayısı hızla arttı. Bu Polatlı ilçemizin ve şehrimizin ekonomisine önemli bir katkı anlamına geliyor. Ankara üstü örtülü bir hazine ve bu örtüyü kaldırma niyetindeyiz. TÜGİAD'ın bu konuda destek vereceğine eminim" diye konuştu.