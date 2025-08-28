TÜGİAD, ABD'de Yeni Ofis Açıyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Çin'in başkenti Pekin'de açtığı şubenin ardından, gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ABD'deki Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yeni ofisinin açılışını yapacak.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dernek, yurt dışı açılım stratejisinde yeni bir adım daha attı.

TÜGİAD, nisan ayında Çin'de açılan Pekin şubesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de resmi ofis açacak.

TÜGİAD heyeti, 13-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği ABD ziyareti kapsamında Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde iş dünyasıyla buluşarak Rice Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde şubenin açılışını gerçekleştirecek.

Küresel açılım stratejisi kapsamında kasım ayında Türk devletlerine ziyarette bulunacak TÜGİAD, aralıkta ise Balkanlar ile yurt dışı açılımlarını sürdürecek.

"Amacımız Türkiye'ye doğrudan yatırım çekmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, ABD açılımının Türk iş insanları için tarihi bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "İlkini Çin'in başkenti Pekin'de açtığımız şubemizden sonra ikinci yurt dışı ofisimizi ABD'de açıyoruz. ABD, olmazsa olmaz bir pazar. 15 kişilik heyetimizle Houston'a gidiyoruz. Enerji, inşaat, teknoloji, gayrimenkul, otomotiv yan sanayi, tarım, savunma sanayisi, mücevherat ve mühendislik alanında faaliyet gösteren üyelerimiz orada olacak. Hem fabrika ve üretim tesislerini gezecek hem de iş insanlarıyla B2B görüşmeler yapacağız. Amacımız yalnızca ihracatı artırmak değil, ortak şirketler kurmak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Türkiye'ye doğrudan yatırım çekmek." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisi, enerji ve teknoloji sektörlerinde büyük fırsatlar olduğunu belirten Yıldırım, Avrupa Birliği'nin, savunma sanayisi modernizasyonu için 850 milyar dolar ayırdığını aktardı.

Yıldırım, Türk şirketlerinin ABD'li şirketlerle ortaklık kurarak bu pazara girebileceğini ifade ederek, ABD'de enerji ve madencilikten tarıma, teknolojiden gayrimenkule kadar geniş bir alanda fırsatların olduğunu bildirdi.

Amaçlarını hem mevcut üyelerinin işlerini geliştirmek hem de yeni pazarlara açılmak isteyenlere öncülük etmek olduğunu belirten Yıldırım, hedeflerinin, nitelikli, katma değerli ihracata katkı sağlamak ve Türk iş dünyasını küresel pazarlarda daha güçlü temsil etmek olduğunu kaydetti.

"Türk iş insanlarının önüne yeni kanallar açabiliriz"

TÜGİAD ABD Kurucu Bölge Koordinatörü ve Başkanı Tolga Yazıcı ise ABD'de yatırımları olan biri olarak pazara çok hakim olduğunu ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gelin yatırım yapın, üretin, biz destek olalım" şeklinde yaklaşımını açık şekilde ifade ettiğini, TÜGİAD'ın bu çağrıyı fırsata çevirmek istediğini aktardı.

Yazıcı, Türk girişimcilerin ihracat fırsatlarından daha fazla imkana sahip olduğunu belirterek, "İki ülke arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Biz de fırsatları TÜGİAD'ın vizyonu ile birleştirerek, Türk iş insanlarının önüne yeni kanallar açabiliriz. Amacımız sadece ihracat yapmak değil, ABD ile yan yana geleceğimiz ortaklıklar kurmak, yatırım yapmak, burada şirketleşmek ve iki ülke arasındaki ticareti çeşitlendirmek." ifadelerini kullandı.