Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,89 arttı, yıllık yüzde 30,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 28,31 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 1,99 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 31,66 arttı, aylık yüzde 0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,67 arttı, aylık yüzde 0,75 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,10 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92 artış, imalatta yüzde 27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış ve su temininde yüzde 57,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81 artış, enerjide yüzde 27,06 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,05 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63 artış, imalatta yüzde 1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,0 azalış ve su temininde yüzde 1,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 artış, enerjide yüzde 3,63 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL