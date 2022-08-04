TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜİK tarafından yayınlanan 2021 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları (TARSİM) istatistiklerini değerlendirdi. Devlet destekli tarım sigortalarında küçükbaş hayvan hayat sigortasının tüm branşlar içerisinde en fazla artış sağlanan sektör olduğunu vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvancılık devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır. TÜİK tarafından yayınlanan 2021 yılına ait tarım sigortaları verilerine göre devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,6 artarak 124 milyar 397 milyon lira olmuştur. Branş özelinde ise 11 milyar 155 milyon liralık sigorta bedeli ile en yüksek yıllık artış yüzde 71,2 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görülmüştür. Dolayısıyla sektör olarak yetiştiricilerimizin tarımsal sigortaların önemini kavrayarak hayat sigortası yaptırmaktaki hassasiyetlerinden dolayı oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan hayat sigortasında poliçe sayısındaki artışa da dikkat çeken Çelik, "2020 yılında küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındaki poliçe sayısı 57 bin 244 adet iken, bu rakam 2021 yılında 80 bin 526 olmuştur. Yani 2021 yılında 2020 yılına göre poliçe sayısında yüzde 40,7 oranında artış sağlanmıştır. Temennimiz önümüzdeki yıllar için bu oranın daha da artmasıdır. Çiftçilikte, yetiştiricilikte risk faktörleri çok fazla olduğundan devlet destekli tarım sigortalarının önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır" dedi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarındaki olumlu gelişmelerin yanısıra primlere ilişkin olarak da taleplerini dile getiren Çelik, "Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında gerek poliçe sayısı gerekse sigorta bedeli hususundaki veriler sektörümüz adına kayda değer sonuçlar olmakla birlikte yetiştiricilerimizin çok az bir kısmına tekabül etmektedir. Sektörümüzdeki riskleri minimize etmek ve daha fazla yetiştiricimizin sigorta teminatına kavuşması için TARSİM primlerine sağlanan devlet desteğinin artırılması önem arz etmektedir. Dolayısıyla çok daha fazla yetiştiricimiz hayvanlarına hayat sigortası yaptırabilecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA