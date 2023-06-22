TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Fiyatlar çok makul ve küçükbaşa da çok ilgi var"

ANKARA Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık fiyatlarına ilişkin, "Bu sene küçükbaşa tahmin edemediğiniz kadar ilgi olacak" dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve üyeler yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, bu seneki kurban fiyatları hakkında İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Çelik, fiyatların 5 bin ila 8 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

"Bu sene küçükbaşa tahmin edemediğiniz kadar ilgi olacak"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlıkların büyükbaş kurbanlıklara göre makul ve fiyat bakımından uygun olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz satış noktasında fiyatlar 5 bin TL ile 8 bin TL arasında fiyatlar değişkendir. Hayvanların canlı ağırlık durumuna göre, fiziki yapısına göre değişiyor. Bu vesileyle fiyatlar çok makul ve küçükbaşa da çok ilgi var. Bu sene küçükbaşa tahmin edemediğiniz kadar ilgi olacak. Bu ilgi ve alımlar kurbanın son gününde yoğunlaşacak" diye konuştu. Başkan Çelik, vatandaşın kurban alırken yaş konusunda küçükbaşta bir, büyükbaşta ise 2 yaşında olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Böyle fiyata hayvan yok"

Bazı vakıf ve derneklerin iki bin, üç bin lira arasında kurbanlık bağış fiyatı açıkladıklarını belirten Çelik, "Böyle bir fiyata hayvan yok. Hindi falan alınabilinir de böyle fiyata hayvan yok. Bu insanlar topladıkları bu parayla hayvan alacaklarsa Türkiye'de 56,5 milyon hayvan var. Hepsinin kimlik bilgileri bendedir. Böyle bir faaliyetleri varsa bizimle irtibata geçsinler. Bu tür hayali dernekler, bu işi ticarete çeviren ve bağış toplayan bunlar insanların emeğini çalanlardır.

"Büyükbaş hayvan pahalı olduğu için küçükbaş bu sene biraz ucuz"

Hayvancılıkla uğraşan ve 30 yıldır bu işi yapan Celal Taşkın, kurban pazarında 45 ila 60 kilogram arası kurbanlıklar sattığını belirterek, "Bu sene küçükbaşa rağbet fazla. Büyükbaş hayvan pahalı olduğu için küçükbaş bu sene biraz ucuz. Bu yılki beklentim çok güzel. 300 hayvan sattım, daha 200 tane hayvanım var satılık, inşallah onu da satarız" ifadelerini kullandı.