TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistemine Destek Sağlıyor

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, ülkenin altyapısını güçlendirmek ve yapay zekanın ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapısına yönelik yazılımları geliştirecek teknolojileri üretmek adına üniversitelere, sanayicilere, ekosistemin diğer aktörlerine destekler sağladıklarını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Aydın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, yapay zekanın halihazırda en öne çıkan teknolojilerden biri olarak ekonomik büyümeden toplumsal refaha kadar pek çok alanda etkisini hızla artırdığını belirtti.

TÜBİTAK olarak kendilerinin de ülkenin yapay zeka yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aydın, bu bağlamda ülkenin altyapısını güçlendirmek ve yapay zekanın ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapısına yönelik yazılımları geliştirecek teknolojileri üretmek adına üniversitelere, sanayicilere, ekosistemin diğer aktörlerine destekler sağladıklarını vurguladı.

Aydın, şöyle devam etti:

"Üniversitelere ve sanayiye verdiğimiz müstakil desteklerin dışında onları bir araya getiren, kamuya özel çözümler üreten yine sanayicilerin ihtiyaç duyacağı çözümleri sanayiyle üniversitenin bir araya geldiği platformlarda çözmek için arayış içerisindeyiz. Bugün yine bu güzel etkinlikte özellikle büyük sanayi veya KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerini, KOBİ, bir sanayi kuruluşu, yine başka bir KOBİ ve gerekiyorsa bir kamu ölçeğinde çözüyoruz. Bu çözümleri geliştirirken bizim bünyemizdeki Yapay Zeka Enstitümüz de buna rehberlik ediyor."

İstanbul Valisi Davut Gül de yapay zekanın olabildiğince geliştirilmesi ve bilgiye hükmetmenin üniversiteler eliyle olacağına işaret ederek, "Her alanda olduğu gibi burada da TÜBİTAK'ın üniversitelerimizi koordine etmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu işe himaye etmesi hiç şüphesiz bizi geleceğe daha da hazırlayacaktır. Bu vesileyle Sayın Bakanımız başta olmak üzere TÜBİTAK Başkanımıza, rektörlerimizin her birine tek tek teşekkür ediyor, bu çağrının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.