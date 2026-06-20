Uluslararası bilim olimpiyatlarında 21 öğrenci madalya ve ödül kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, madalya ve ödül kazananları tebrik etti.

Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'yi, uluslararası bilim olimpiyatlarında temsil eden öğrencilerin elde ettiği başarılara işaret eden Kacır, "TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen gençler, dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle dönerek Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı." ifadesini kullandı.

Kacır, gençlerin fizik, matematik ve bilgisayar alanlarında dünya çapındaki başarılarını kutlayan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Gençlerimiz, uluslararası bilim olimpiyatlarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İtalya'nın Cesenatico şehrinde düzenlenen, 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı 6.? ?Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya, İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 27 ülkeden 209 öğrencinin yarıştığı 26. Asya Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 2 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü, Romanya'nın Buzau şehrinde düzenlenen 23 ülkeden 133 öğrencinin katıldığı 30. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 altın madalya, 3 gümüş madalya, 2 bronz madalya kazanarak, ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye'mizi, başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

6. Avrupa Kızlar Olimpiyatı

Açıklamada, yarışmalara illişkin de detaylar paylaşıldı.

Bu yıl, 12-18 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Cesenatico şehrinde 6'ncısı düzenlenen 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda, Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerden Elif Başak Keleş, Nehir Karatopcu ve Zeynep Cansu Mutlu gümüş madalya, Aslıhan Buğa bronz madalya kazandı.

10. Avrupa Fizik Olimpiyatı

Bu yıl 12-16 Haziran'da İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen ve 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda, Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 1 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü olmak üzere, toplam 3 derece elde etti.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerden, Şenol Tarhan gümüş madalya, Rüzgar Kuşaklı bronz madalya, Mert Andaç Karan mansiyon ödülü elde etti.

26. Asya Fizik Olimpiyatı

17–25 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ve 27 ülkeden 209 öğrencinin katıldığı 26. Asya Fizik Olimpiyatı'nda, Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, organizasyonu 2 bronz madalya ve 6 mansiyon ödülüyle tamamladı.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarından Mert Andaç Karan ve Rüzgar Kuşaklı bronz madalya kazanırken, Eren Akarsu, Ömer Akhan, Şenol Tarhan, Yiğit Koca, Kaan Arif Say ve Eyüp Efe Şimşek mansiyon ödülüne layık görüldü.

30. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı

15-20 Haziran'da Romanya'nın Buzau şehrinde düzenlenen ve 23 ülkeden 133 seçkin öğrencinin katıldığı olimpiyatta, TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla, Türkiye'ye döndü.

Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencilerden, Timuçin Tunç Bozkan altın madalya, Ahmet Ekrem Aydın, Mert Gerenli, Çağrı Maraşlı gümüş madalya, Ali Yağız Kahraman ve Batu Emirhan Arık Bronz madalya kazandı.