Haberler

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, Forum Manisa'da

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, Forum Manisa'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz'da Forum Manisa'da ücretsiz olarak düzenlenecek. Çocuklar bilimsel atölyeler, eğitici oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle eğlenirken öğrenecek.

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz tarihlerinde Forum Manisa'da gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu şenlikte çocuklar; bilimsel atölyeler, eğitici oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle eğlenirken öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşayacak.

TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Forum Manisa'da bilim meraklısı küçük ziyaretçileri ağırlayacak. Üç gün boyunca devam edecek ücretsiz etkinlikte çocuklar, bilimi deneyimleyebilecekleri atölyeler, uygulamalı eğitim kitleri ve eğitici oyunlarla dolu bir programla buluşacak. Bilime olan ilgiyi destekleyen etkinlikler, çocuklara araştırmanın, sorgulamanın ve keşfetmenin keyfini yaşatacak.

Deneyerek öğrenme fırsatı

Şenlik kapsamında çocuklar, TÜBİTAK'ın sevilen yayınları Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileriyle buluşacak. Uzman rehberlerin eşliğinde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, dergilerde yer alan içerikleri uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı yakalayacak. Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop (Çiçek Dürbünü) Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi ahşap bilimsel eğitim kitleriyle kendi projelerini hazırlayacak çocuklar, üretim sürecinde temel bilimsel kavramları yakından tanıyacak.

Bilim oyunlarla buluşacak

Şenlik programında çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilecek etkileşimli oyunlar da yer alacak. "Uzay Labirenti", "Test Sürüşüne Çıkıyoruz" ve "Böcek Bilimciye Yolu Göster" oyunları sayesinde çocuklar eğlenirken dikkat, iletişim, takım çalışması, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Etkinlik alanındaki fotoğraf alanları ise ailelere bu özel günü keyifli birer anıya dönüştürme fırsatı sunacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Sepetini alan bahçeye koştu: O meyveye yoğun ilgi
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

Haluk Levent'e 60 milyon dolar soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi