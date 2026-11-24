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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "antimikrobiyal" olarak tabir edilen ilaçlara karşı dirençli mikrop ve virüslerin yayılım risklerini öngörecek modellerin geliştirilmesine yönelik uluslararası projeleri destekleyecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Avrupa Tek Sağlık Antimikrobiyal Direnç Ortaklığının (EUP OHAMR) 2027 yılı ortak uluslararası çağrısı başvuruya açıldı.

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan "Tek Sağlık" yaklaşımına dayanan çağrıya, 27 ülkeden 37 fonlama kuruluşu katılırken, toplam bütçenin yaklaşık 30,9 milyon avro olması öngörülüyor.

Söz konusu çağrıyla, antimikrobiyal direncin ortaya çıkmasına, gelişmesine, kalıcılığına ve farklı alanlar arasında yayılmasına neden olan mekanizmaların daha iyi anlaşılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, yayılım dinamiklerinin modellenmesi ve dirençle mücadelede yeni ya da geliştirilmiş yöntemlerin ortaya konulması hedeflendi.

Direncin yayılma riskleri modellenecek

Araştırma ve yenilik projelerinin destekleneceği çağrıda üç konu öne çıkıyor.

Öncelikle, antimikrobiyal direncin ortaya çıkma ve yayılma risklerini öngörmeye yönelik modelleme çalışmaları yapılacak. Geliştirilecek modellerle kamu otoritelerinin karar alma süreçlerinin desteklenmesi sağlanacak.

İnsan ve hayvanlarda bulunan kommensal mikroorganizmaların (konak canlıyla birlikte yaşayan, besin, barınak veya ortam avantajı sağlarken konağa belirgin bir zarar vermeyen mikroskobik canlılar) mantarlar da dahil olmak üzere, antimikrobiyal direncin yayılımındaki rolü de araştırılacak. Dirençli mikroorganizmaların konaktan seçici olarak uzaklaştırılmasına yönelik çözümler geliştirilmesinin önü açılacak.

Dirençli bakteri, mantar ve direnç genlerinin yoğun olarak bulunduğu çevresel alanlara da odaklanılacak.

Atık su arıtma tesisleri ve hastane altyapılarına yönelik çözümler

Atık su arıtma tesisleri, hastane altyapıları, antibiyotik ve antifungal üretim tesislerinin atıkları ile hayvan gübresi gibi direnç odaklarında kullanılabilecek araç ve yöntemler geliştirilecek veya mevcut yöntemler iyileştirilecek.

Çalışmalarda, bu alanlardaki dirençli mikroorganizmaların ve direnç genlerinin azaltılmasının antimikrobiyal direncin yayılımı üzerindeki etkileri de araştırılacak.

Proje önerilerinde "Tek Sağlık" yaklaşımının dikkate alınması, beklenen sağlık, toplumsal veya ekonomik etkilerin ortaya konulması ve uluslararası işbirliğinin sağlayacağı katma değerin gösterilmesi bekleniyor.

Çağrıya özel sektör ve üniversiteler başvurabilecek

Türkiye'den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuat kapsamındaki araştırma altyapıları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri çağrıya başvurabilecek.

Yalnızca uluslararası işbirliğine dayalı projelerin destekleneceği çağrıda, proje önerilerinin uluslararası kurallara uygun konsorsiyumlarla hazırlanması gerekecek.

Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla ortak bulunması durumunda, ortak olarak tek ulusal başvuru sunulacak.

Proje detayları

Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. TÜBİTAK'tan talep edilebilecek katkı, bir projedeki Türkiye ortaklarının tamamı için toplam 200 bin avroyu aşamayacak.

Yürütücü kuruluş başına üst sınır, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 200 bin avroyu geçemeyecek.

Kabul edilen bütçeler üzerinden üniversiteler, hastaneler, araştırma altyapıları ve kamu kuruluşları yüzde 100, KOBİ'ler yüzde 75, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 oranında desteklenecek.

Yürütücü kuruluş başına bilimsel toplantılara katılım için 175 bin lira, proje ortakları arasındaki çalışma ziyareti ve benzeri faaliyetler için 300 bin lira olmak üzere toplam 475 bin liraya kadar seyahat ödeneği istenebilecek.

Çağrı takvimi

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sürecinin ilk aşamasında, uluslararası ön başvurular 1 Şubat 2027'ye kadar yapılabilecek. Ulusal başvuruların TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden 9 Şubat'a, elektronik imza işlemlerinin ise 11 Şubat'a kadar tamamlanması gerekecek.

İlk aşama sonuçlarının Mayıs 2027'de açıklanması planlanıyor. İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası tam başvurular 23 Haziran 2027'ye kadar alınacak.

Desteklenecek projelerin Kasım 2027'de ilan edilmesi, çalışmaların Aralık 2027-Nisan 2028 döneminde başlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA