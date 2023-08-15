Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan'ın Batum kentinde Acara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çelebi, Türk iş insanlarını üretime dayalı sektörlere yönlendirmek için iş birliği yapabileceklerini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Acara Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, Gürcistan'ın Batum kentinde Acara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gürcistan'ın diğer bölgelerindeki iş fırsatlarını da değerlendirmek istediklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Batum, turizm ve buna bağlı hizmet sektöründe gelişiyor, ticaret hacmi artıyor ancak üretimin de artması gerek. Biz Türk iş insanları olarak üretime talibiz. Ağır sanayi değil ama hafif sanayi konusunda üretimler yapılabilir. Türkiye'den gelen yatırımcıları üretime dayalı sektörlere yönlendirmek için iş birliği yapabiliriz. Türk yapı malzemeleri ürünlerinin üretim ve satışının yapılacağı yapı market projemiz var ve bu konuda yer arayışımızı sürdürüyoruz."

Çelebi, ayrıca alternatif turizm çalışmalarının da sürdüğüne işaret ederek, "Özellikle sağlık turizminde Gürcistan bizim için önemli bir pazar. Gürcistan iş dünyası ile her konuda ilişkimizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Acara Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde, TTSO'daki Avrupa İşletmeler Ağı benzeri bir yapı oluşturulması için destek vereceklerinin altını çizen Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"6 kişiye eğitim vereceğiz ve bu uzmanlardan 2'si sürekli Acara Ticaret ve Sanayi Odası'nda oluşturulacak yatırım danışmanlığı ofisinde bulunacak. Gürcistan'da yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza danışmanlık hizmeti verecek bir yapı oluşturacağız. Böylece ihtiyaç olan sektörlerde daha verimli yatırımlar yapılması sağlanacak. Bu ofis vasıtasıyla her iki ülke iş insanları arasında daha verimli iş birlikleri gerçekleştirilecek."