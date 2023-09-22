TTK'ya 2 bin işçi alımı için yapılacak başvurularda oluşan sıra kuyrukları tarih olacak TTK'ya alınacak 2 bin madenci alımı için başvurular ilk kez İŞKUR İl Müdürlüğü binalarından yapılmayacak Başvurular e-Devlet, İŞKUR e-şube, ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek Cumhurbaşkanı Recep...

TTK'ya 2 bin işçi alımı için yapılacak başvurularda oluşan sıra kuyrukları tarih olacak

TTK'ya alınacak 2 bin madenci alımı için başvurular ilk kez İŞKUR İl Müdürlüğü binalarından yapılmayacak

Başvurular e-Devlet, İŞKUR e-şube, ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek

BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu için 2 bin işçi alımı için başvurular ilk kez İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılmayacak. E-Devlet, İŞKUR e-şube ve Alo 170 telefon hattı ile alınacak başvurularla birlikte kurum önlerinde sıra bekleyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklar da tarih olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'nın devreye alım töreninde verdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin madenci alımı için başvurular 25 Eylül Pazartesi günü başlarken, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden alınacak madencilerin başvuru için İŞKUR önlerinde oluşturduğu sıra kuyrukları tarih olacak. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdamı için başvuracak kişiler, kuruma gitmeden de ALO170 Çağrı Merkezi, İŞ-KUR internet şubesi ve e-Devlet üzerinden başvurularını yaparak, kontrol edebilecekler.

Başvurular İŞKUR müdürlüklerinden alınmayacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımı sürecinde sona gelindiğini belirten Bartın İŞKUR Müdürü Ali Solak, alınacak 2 bin işçiden bin 500'ünün Zonguldak, 400'ünün Bartın, 100'nün de Karabük'ten olacağını hatırlattı.

İŞKUR İl müdürlüklerinden kesinlikle başvuru alınmayacağını vurgulayan Müdür Solak, kurumlardan başvurunun yapılmayacak olmasına rağmen bir yoğunluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. Solak, "Başvurular 25 Eylül Pazartesi başlayacak 29 Eylül Cuma gecesi saat 23.59'a kadar devam edecektir. Başvurular kesinlikle kurumumuzca alınmayacak. E-Devlet, İŞKUR e-şube ve Alo 170 kanalları üzerinden çok rahat bir şekilde yapılabilecektir. İlgili tarihlerde Türkiye genelinde çok yoğunluk olmadığından bu kanalların kullanılmasında sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu süreçte İl Müdürlüğümüz personelimiz de her türlü rehberlik desteğini verecektir" dedi.

Başvuralar sonrasındaki süreç nasıl işleyecek

Başvuru listesinin TTK'ye iletileceğini anlatan Müdür Ali Solak, listelerin TTK tarafından notere verilmesinden sonra ise çekilecek kura ile işe alınacakların belirleneceğini kaydetti. Solak, "Başvuruların sona ermesinin ardından liste, TTK kurumuna iletilecek. Bu liste, TTK tarafından notere iletilecek. İlimizde 20 Ekim 2023 tarihinde Ömertepesi Spor Salonu'nda saat 14.00'te noter huzurunda, herkesin huzurunda bir kura çekimi gerçekleştirilecektir. Bu kuruda 400 asıl, 200 yedek madenci belirlenecektir. TTK Beden Gücü yönergesine göre sağlık kurulu raporu alamayan, yahut arşiv araştırmasına göre işe girmeye engel suçu bulunanlar ile 8 ay içerisinde işi bırakanların yerine ise yedek listende yer alan ve ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar davet edilecek. Kura ile belirlenen kişilerin TTK'ya iş başı yapması ile süreç tamamlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

"İŞKUR'a gelip teyit etmeye gerek yok"

Müdür Solak, başvuruları yapanların İŞKUR'a gelip teyit etmek isteyebileceğini de kaydeden Müdür Solak, başvuru yapanların internet üzerinden yaptıkları başvuruyu görüp, başvuru belgelerini çıktı alabileceğini de anlatarak, "Başvuracak vatandaşlardan istirhamım, yoğun ve kolay bir şekilde kullanabildiğimiz internet, Alo 170 gibi kanallarımızı kullanarak yaptıkları başvuruların teyidi için kuruma gelip sıra beklememeleridir. Başvurusu yapan vatandaşlarımız, İŞKUR'dan teyit etme gibi bir yanılgıya düşebilirler. Buna gerek yok. Kendileri başvurularım sekmesi altında bulunan başvuru belgesini ulaşıp, başvuru yaptığını görebilmektedirler. Çok isterseler, bu çıktıyı alıp, saklayabilirler de. Ama buna da gerek yok" diye konuştu.

Öte yandan İŞKUR Genel Müdürlüğü, İŞKUR Zonguldak, Bartın ve Karabük İl Müdürlüğü sosyal medya ve resmi web sayfalarında, detaylı bir şekilde hazırlanan duyuru, başvuru yapımını anlatan video ve yazılar paylaşıldı.