TTK Üzülmez Müessesesi'nde Yapılan Pompa İle Sular Tahliye Ediliyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde yeraltında biriken suların yer üstüne tahliyesi için gerekli olan 3 pompa, atölye işçileri tarafından yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan 3 adet pompa, Harici Mekanizasyon Servisi çalışanlarınca gerçekleştirilen özverili çalışma sonucu 300 bin TL'ye kuruma kazandırıldı.

TTK Üzülmez Müessesi Elektromekanik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Harici Mekanizasyon Servisi Şefi Cenker Çebi ve ekibi tarafından yapımı tamamlanan pompa, yerin 380 metre altında çalışmaya başladı. Servis Şefi ve ekibine teşekkür eden GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, "Maden işçisi ve TTK çalışanlarının isteyip de başaramayacağı şey yoktur. Daha yakın zamanda kurumumuzun Lavuar'ını yenileyerek 60 milyon TL kazandırdı arkadaşlarımız. Bu gün de yeraltında üretim alanları ve ana yollarda biriken suların tahliyesini gerçekleştiren ve piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan 3 pompanın parçalarını da kendileri yaparak 300 bin TL gibi düşük bir rakama yapımını gerçekleştirdiler. Biz sadece işçinin hakkını değil kurumun parasını, geleceğini düşünen büyük bir aileyiz. Emeği geçen müdürlerimize, servis şefimize, cefakar işçilerimize gönülden çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu kurum bu işçiler ile hem üretecek hem de bu çalışmalarla ayakta kalacak. Bir işi yapmaktan öte böyle bir çalışmada sorumluluk almak çok önemliydi. Servis Şefimiz Cenker Çebi, bu sorumluluğu alarak 3 pompanın yenilenmesi çalışmasını tamamladı. Bizler her zaman devletin kasasına 1 TL nasıl koyar diye hesabını yapıyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerin eksi 380 metre altına kurulan ve çalışmaya başlayan pompaların saatte 750 metreküp suyun tahliyesini gerçekleştirdiği öğrenildi. - ZONGULDAK