TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer: Tohumda kendi kendimize yetiyoruz

ANKARA (Haberler.com) - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, Hakimevi'nde düzenledikleri iftar programının ardından Türk tohumu ve tohumculuğuyla ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"200 MİLYON DOLARA YAKIN İHRACATIMIZ VAR"

Gençer, Türkiye'nin son yıllarda dünyada tohumculuk sektöründe adından söz ettiren duruma geldiğini belirtti. 90 ülkeye tohum ihracı yapıldığını açıklayan Gençer, "Tarımsal üretim için en önemli stratejik girdi tohum. Biz tohumu üretiyoruz, ıslah ediyoruz, geliştiriyoruz ve hem ülkemiz çiftçisine hem de 90'dan fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk milyon tona yakın sertifikalı tohum üretim rakamlarımız var. 90'dan fazla ülkeye de 200 milyon dolara yakın tohum ihracatımız söz konusu. Bu anlamda ülkemizdeki tohumculuk sektörü gayet iyi durumda. Kendi kendine yetebilen başarısını ispatlamış, son yıllarda ciddi bir başarı hikayesine imza atmış; töhmet altında bırakılması gereken değil alkışlanması gereken bir sektör" dedi.

"TOHUM ALANINDA EN İYİLERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'deki tohumculuk faaliyetlerinin uluslararası normlara göre yapıldığını vurgulayan Gençer, şunları söyledi: "Dünyada gelişmiş ülkelerde üretimleri, kalitesi, standardizasyonu nasıl yapılıyorsa biz de aynı normlarda, aynı kalitede üretim yapıyoruz. Ülkemizdeki tohumculuğun kalitesi iddia ediyorum tohumculukta en iyi ülkeler kadar hatta onlardan daha iyi bir seviyede. 90'dan fazla ülkeye tohum ihraç edebiliyorsak bu bizim artık kalitemizi, güvenilirliğimizi ve bu konuda başarılı olduğumuzu anlatıyor zaten."

"TOHUMLARIMIZI BİLEREK KÖTÜLÜYORLAR"

Türk tohumu ve tohumculuk çalışmalarıyla ilgili kamuoyunda bazı kişilerce yanlış algıların oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Gençer, "Medyada tohumla ilgili 3-5 kişi konuşuyor; ama maalesef konuşan insanlar ehil insanlar değil. Konuyu bilmeyen insanlar konuşuyor! Sanki onlar maksatlı olarak bir yere hizmet ediyorlar gibi! Biz ısrarla anlattıklarının yanlış olduğunu söylememize rağmen, maalesef aynı kişiler aynı hatalı konuşmaları devam ettiriyorlar. O zaman biz acaba diyoruz! Bir konuyla ilgili ikaz edildikten sonra ısrarla aynı konuyu konuşuyorlarsa orada bir art niyet aramak gerekir. Bizim medyamızın da kamuoyunun da biraz daha sağduyulu olması lazım. Doğru yerlerden bilgi alması gerekir" diye konuştu.

TÜRKİYE TOHUM İTHAL EDİYOR MU?

Kamuoyunda yurt dışından tohum ithal ettiğimiz, dışa bağlı olduğumuz gibi çok sayıda yanlış algıların olduğunu belirten Gençer şunları kaydetti: "Yanlışların başında şu geliyor: Yurt dışından mı getiriyorsunuz İsrail'e mi bağlıyız? Böyle bir şey yok. Biz kendi tohumumuzu kendimiz üretiyoruz, ülkemizdekiler kendimiz tarafından üretilen tohumlar. Tohum ithalatı belli üründe var; ama artık dünya global. Düşünün Almanya araba üretiyor; ama Japonya'dan araç ithal ediyor. O zaman Almanya araba konusunda kötü bir ülke mi oluyor? Ama maalesef algı bu şekilde kuruluyor."

"HİBRİTLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİ ÇOK"

Hibrit tohumlarıyla ilgili de bilgi veren Gençer, "Kamuoyunda hibritle ilgili yanlış bilgi kirliliği var. Hibrit çoğaltılabilir, doğaldır ama çoğaltıldığı zaman açılmalar meydana gelir ilk yıl verimin, kalitenin, rengin aynısını alma garantisi yoktur. Hiçbir çiftçimiz bunu riske etmez. Tohum çok pahalı bir şey değil çiftçinin üretimi açısından. Çiftçimiz o açılımı göz önüne almayıp tohumu her yıl yenilemeyi tercih eder. Siz çiftçiye bedava tohum dağıtın, o hibrit olmayanları ücretsiz verin kabul etmez. Her sene kendi tohumunu hibrit olarak kendi almak ister" ifadelerini kullandı.

"TOHUMLAR YURT DIŞINA KAÇIRILIYOR"

Ülkemizde düzenlenen tohum takas şenlikleriyle ilgili ilginç bir iddiada bulunan Gençer, "Takas şenlikleriyle tohum takas etmiyorlar, aslında bio kaçakçılık yaparak, gen kaynaklarımızı, tohumlarımızı yurt dışına kaçırıyorlar. Bu kontrollü şekilde yapılması gereken bir konu. Tohum çok değerli, çok önemli, çok stratejik bir meta. Birilerinin suiistimal edebileceği bir konu değil. Bu anlamda biz yerel tohumlarımıza, ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Bunları alıyoruz, geliştiriyoruz, ıslah ediyoruz. Bunları daha iyi noktalarda çiftçilerimize arz ediyoruz. Denetimsiz yapılan faaliyetlere karşıyız" sözlerini kaydetti.

"TOHUMCULUK OKULU KURULDU"

Gençer, 'TSÜAB Tohumculuk Okulu' vasıtasıyla toplumun her kesiminin başvurabileceği, tohum ve tohumculuk faaliyetleriyle ilgili bilgi alabileceği bir platform kurduklarının bilgisini vererek şöyle devam etti: "Biz arzu ediyoruz ki tohumla ilgili doğru bilgi bu platformdan elde edilsin, bu platforma başvurularak doğru bilgiler alınsın. Maalesef hep yanlış bilgiler var; çünkü medyada popüler insanlara mikrofon uzatılıyor."