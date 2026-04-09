TSPB Altın Boğa Ödülleri törenle sahiplerini buldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) sektörde faaliyet gösteren kurumların başarılarını görünür kılmak amacıyla 11 yıldır gerçekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TSPB açıklamasına göre, kurumsal başarı hikayelerinin ödüllendirildiği 11'inci TSPB Altın Boğa Ödülleri sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 21 dalda verildi.

2006 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen ve sermaye piyasası sektöründe önemli bir marka haline gelen TSPB Altın Boğa Ödülleri, sektöre değer katan kurum ve projelerin başarılarını görünür kılmayı ve sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

TSPB'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene sermaye piyasası kurumlarının üst düzey yöneticileri ve birlik üyeleri katılırken, açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz yaptı.

Açıklamada yaptığı konuşmasına yer verilen SPK Başkanı Gönül, Altın Boğa Ödülleri'nin finansal ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, SPK'nın temel önceliğinin paydaşlarla sektörü büyütmek, yeni yatırımcılarla buluşturmak ve onların haklarını korumak olduğunu ifade etti.

Gönül, son yıllarda yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin ve güveninin artmasının kendilerini memnun ettiğini aktararak, "Bu durumun en somut göstergesi, yatırımcı sayılarımızdaki yükseliştir. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon bandında uzun yıllar yatay seyreden pay piyasası yatırımcı sayısı 6,4 milyon seviyelerinde bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

"Son 5 yılda borsada işlem gören şirket sayısı 394'ten 604'e yükseldi"

Sermaye piyasalarında toplam bakiyeli yatırımcı sayısının 10 milyonun üzerinde seyretmekte olduğunu kaydeden İbrahim Ömer Gönül, "Şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgisi katlanarak devam etmektedir. Son 5 yılda borsada işlem gören şirket sayısı 394'ten 604'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Gönül, 2025 yılında 18 şirketin halka arz edildiğini anımsatarak, bu yılın ilk çeyreğinde 14 şirketin halka arzının gerçekleştiğini, bu halka arzlarla şirketlerin piyasadan sırasıyla 45,2 milyar lira ve 18,5 milyar lira kaynak sağladığını belirtti.

Geçen yıl şirketlerin 2,2 trilyon liralık borçlanma aracı ve 350 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gönül, "2026 yılı mart sonu itibarıyla da şirketler 622 milyar lira civarında borçlanma aracı ve 122 milyar lira seviyesinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları da son yıllarda kayda değer gelişim göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar"

Sermaye piyasalarının derinleşmesi adına önemli alanlardan bir diğerinin yatırım fonları olduğu vurgulayan İbrahim Ömer Gönül, "Her zaman söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar." açıklamasını yaptı.

Gönül, 89 portföy yönetim şirketince yönetilen portföy büyüklüğünün mart sonu itibarıyla 12,7 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, "9 menkul kıymet yatırım ortaklığı, 52 gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığının toplam piyasa değeri 936 milyar lira düzeyindedir." ifadelerini kullandı.

Kurul olarak teknolojik gelişmeleri ve küresel piyasaları yakından takip ederek sermaye piyasalarına uyumlaştırma noktasında önemli düzenlemelerin de hayata geçirildiğini kaydeden Gönül, "40 yıllık teşkilat yönetmeliğimizi değiştirdik. Katılım finans, finansal teknolojiler, uluslararası ve sürdürülebilirlik dairelerini kurduk. Teknolojik altyapı, insan kaynağı ve mevzuat olarak Kurulumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların haklarını korumak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi adına piyasadaki gelişmeleri ve işlemleri her an takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Sektörle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz ise hedeflerinin sermaye piyasalarının derinliğini artırmak, yatırımcı tabanını genişletmek ve piyasaların uluslararası rekabet gücünü daha da yukarı taşımak olduğunu bildirdi.

Sektörle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini kaydeden Karagöz, "Birliğimizin kuruluşunun 25'inci yılını kutluyoruz. Çeyrek asırdır Birliğimiz, finansal okuryazarlığın artırılması, yatırımcı tabanının genişlemesi, sektörümüzün gelişmesi, derinleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması adına önemli bir rol üstlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olarak üstlendikleri sorumluluk doğrultusunda, daha güçlü bir sermaye piyasası için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "TSPB Altın Boğa Ödülleri yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasalarının yıllar içinde kat ettiği mesafeye hep birlikte tanıklık ettiğimiz bir başarı hikayesidir." ifadelerini kullandı.

"Pandemi sonrasında sermaye piyasalarına olan ilgi tarihi seviyelere ulaştı"

Pamir Karagöz, TSPB Altın Boğa Ödülleri ile sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan, dönüşüm sürecinde öne çıkan, sektörün gelişimine değer katan kurumların ve başarı hikayelerinin ödüllendirildiğini kaydetti.

Söz konusu ödüllerle sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan, yenilikçi yaklaşımlarıyla sektöre yön veren ve yatırım kültürünün yaygınlaşmasına öncülük eden kurum ve kuruluşları onurlandırdıklarını kaydeden Karagöz, "Bu ödüllerle amacımız yalnızca başarıyı takdir etmek değildir. Aynı zamanda iyi uygulamaları görünür kılmak, sektörümüzde kalite ve rekabet standartlarını yükseltmek ve sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı sağlamaktır." açıklamasını yaptı.

Karagöz, pandemi sonrasında sermaye piyasalarına olan ilginin tarihi seviyelere ulaştığını vurgulayarak, son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin, sektöre yalnızca yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni sorumluluklar ve yeni bakış açıları da getirdiğini ifade etti.

"Sermaye piyasaları çok daha geniş kitlelere ulaştı"

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasında finansal okuryazarlığın gelişmesi için yürütülen çalışmaların da çok önemli katkısı olduğunu belirten Karagöz, dijital platformların yaygınlaşması ve yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha geniş kitlelere ulaştığını aktardı.

Kovid-19 salgını sonrası yatırımcı sayısındaki artışta, bu dönemde halka arz sayılarında yaşanan gelişmelerin de önemli bir payı bulunduğunu belirten Karagöz, "2020 yılından bugüne kadar toplam 220 yeni şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı." ifadesini kullandı.

Karagöz, halka arzların şirketlere uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman imkanı sunarken yatırımcılar için de ekonominin büyümesine ortak olma fırsatı yarattığına işaret ederek, "Türkiye'nin güçlü ve ölçekli şirketlerinin sermaye piyasalarıyla daha fazla buluşması yalnızca şirketler için değil, ülkemizin büyüme hikayesi için de kritik bir eşik olacaktır." açıklamasını yaptı.